"André Borbé utilise ici sa plus belle plume pour livrer une aventure qui donne envie à chacun de voler de ses propres ailes…"

"Avec cette douzième création, André Borbé nous livre un projet où s’entremêlent chansons, narration et musiques aux textures électroniques" poursuit la MCA. "Grand ciel est également un livre qui paraîtra aux éditions Alice en septembre 2023."

De et avec André Borbé chant, MAO, Hervé Borbé aux synthétiseurs, Patrick Schouters aux percussions électroniques, Gaëtan Herben au son et à l’éclairage, Romina Pace pour la mise en scène et Olivier Arnoldy pour l’éclairage et la scénographie.

068/68 19 98 ; billet@mcath.be ; www.maisonculturelledath.be