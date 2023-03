La foire commerciale d'Ath s'est ouverte ce vendredi

"Pour les entreprises, on parle souvent du vocable “opérateur économique” ; cependant, s’il est vrai que l’on ne peut pas faire fi du pragmatisme du fonctionnement du monde économique, il est surtout bon de rappeler que derrière tout ça il y a des histoires incroyables: des entreprises familiales, des gens qui sont pour certains partis de rien pour construire quelque chose d’unique à la sueur de leur front, une aventure, une fierté d’accomplissement" a notamment souligné le bourgmestre, Bruno Lefebvre (PS). "Voilà ce qui fait de nos commerces quelque chose de vital à nos yeux! Nous vivons avec nos commerces locaux qui sont l’âme de notre Ville."

Dans la foulée, il a évoqué l’opération Creashop + du gouvernement wallon ; cette initiative vise à soutenir la création de nouveaux commerces via des primes ; à Ath, onze enseignes ont pu bénéficier de cette aide.

Animations ce week-end

Ce premier week-end d’ouverture sera rythmé par des activités précises.

Ce samedi 18 mars de 10h à 19h sera la "journée des enfants". "Une journée magique dédiée aux grands et petits enfants" disent les organisateurs qui annoncent des châteaux gonflables, un spectacle de magie, du modelage de ballons et la présence de mascottes.

Dimanche 19 mars de 10h à 18h sera organisé le marché des producteurs locaux, un marché qui était précédemment organisé le dernier vendredi du mois. Sa fréquence sera moindre désormais ; les producteurs seront présents lors de quatre autres événements, le premier de l’année étant la foire commerciale. "L’Agence de Développement Local a prêté une attention particulière à la sélection des producteurs" indique la Ville. "Seules les marchandises produites ou transformées de manière artisanale en province de Hainaut et plus particulièrement dans un rayon de 50 kilomètres autour d’Ath seront proposées. Toutefois, certains produits éthiques venus de plus loin mais issus du commerce équitable ou encore de l’agriculture paysanne et de l’artisanat familial font peu à peu leur apparition."

0485 92 60 80 ; foirecommerciale@athinfo.be