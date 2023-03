La 61e foire commerciale d'Ath s'ouvre ce vendredi

La 61e édition de la foire commerciale d’Ath sera inaugurée ce vendredi 17 mars (un vendredi, c’est une première!) au CEVA. L’association des commerçants a de nouveau pu rassembler 80 exposants. Elle compte sur un public fidèle, un public qui devrait retrouver pleinement ses habitudes après la parenthèse de 2020 et 2021, et une édition 2022 sans doute un peu "prudente". Les allées du CEVA seront ouvertes dès ce vendredi et durant le week-end, mais non lundi 20 mars ; la foire rouvrira dès le vendredi 24 et jusqu’au lundi 27 mars. "Nous avons constaté une petite baisse de fréquentation en 2022, vraisemblablement à cause du Covid" note le président de l’ACA, Nicolas Langhendries. "Mais il est important d’avoir des visiteurs intéressés."