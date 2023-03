La JS Meslin attend sa "terre promise" depuis plus de vingt ans

Fin janvier, la possibilité d’aménager ces terrains à l’angle de la N7 et du chemin de l’Esquinterie avait suscité un débat à l’initiative de Raymond Vignoble (Liste Athoise).

Quatre ou cinq sites

Lors de la dernière séance, c’est Pascale Nouls (Liste Athoise aussi) qui a remis le dossier sur la table. "Le site à proximité de la salle de la Couturelle répond à beaucoup de critères", explique-t-elle. Elle insiste sur la mise en place d’un pôle sportif, l’accès aisé et sécurisé, la proximité de l’école. A contrario, Mme Nouls liste les éléments négatifs en regard d’une implantation le long du chemin de l’Esquinterie: préjudice à un agriculteur ; importants déblais à réaliser ; insécurité routière (le village étant situé "de l’autre côté de la N7") ; frais liés à l’expropriation. "Ce projet ne tient pas la route", résume-t-elle. La Liste Athoise semble en tout cas vraiment très préoccupée par une éventuelle localisation à cet endroit précis.

"Je n’ai jamais affirmé que le terrain se situera à cet endroit", précise le bourgmestre, Bruno Lefebvre (PS). "Le groupe LA s’emballe avec ce dossier alors que le projet initial date de plus de vingt ans", remarque Jérôme Salingue, échevin des Sports (PS). "Certes, le projet initial près de la Couturelle était magnifique, avec même une salle de musique, mais malheureusement, il y a eu des échanges de terrains et le projet tel qu’il existait n’est plus possible."

La Ville a mandaté l’intercommunale Ipalle afin d’effectuer une étude sur des localisations éventuelles, en évaluant chaque fois le coût et les contraintes pour une même infrastructure de base.

M. Salingue cite quatre endroits: le long de la N7 (à l’angle de la rue de l’Esquinterie donc) ; au Stocquoi (où il y a des contraintes techniques) ; sur un terrain entre Meslin et Isières et un autre à proximité de la Couturelle encore ( "mais c’est le projet qui serait le plus onéreux…").

"Ipalle a fait le tour des différents propriétaires concernés avec des projets dessinés. L’étude est en cours, il pourrait même y avoir un cinquième endroit éventuellement intéressant. Nous sommes donc à la recherche du terrain idéal, rien n’est fait actuellement."

Le club n’est pas informé

Et du côté du club concerné ? "Ce n’est pas compliqué", réagit le secrétaire, Alain Boisdenghien: "Nous ne sommes au courant de rien, nous ne sommes pas informés. Les informations nous viennent de façon indirecte via le conseil communal et la presse…"

Même si le dossier traîne depuis plus de vingt ans, le temps presse (à nouveau) pour le collège s’il souhaite concrétiser ce point figurant dans le Programme stratégique transversal. L’action n°3 du 11e axe (sports) renseigne: "Construire deux terrains de foot pour la JS Meslin." Un match qui n’est pas gagné.