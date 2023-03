Cette opération comprend plusieurs volets.

Les applications de produits raticides (après dépistage préalable des points d’infestation) dans l’espace public (égouts, berges de cours d’eau et fossés communaux)

Un deuxième passage avec contrôle des postes d’appâts et une nouvelle application si nécessaire, en cas de consommation.

L’évacuation (et l’incinération) des cadavres afin de ne pas contaminer l’environnement.

"Les méthodes alternatives seront à nouveau appliquées dans les villages de Moulbaix et à Mainvault ainsi qu’au centre-ville" souligne la Ville d’Ath.

"Le but de ces méthodes: réduire la souffrance animale et/ou diminuer le risque de rejet de substance toxique (polluant) dans l’environnement et la chaîne alimentaire. Comment? Par exemple, en limitant la quantité de poison utilisée, en piégeant mécaniquement l’animal (et en l’endormant via utilisation d’un gaz), au moyen d’un prédateur (furet par exemple) ou encore par piège à clapet (tapette)."

Les systèmes suivants seront mis en place : hôtel à insectes combiné à des pièges à rats mécaniques ; compost combiné à des pièges à rats mécaniques ; poste sécurisé contenant des appâts toxiques, couplé à un système de contrôle à distance de la consommation de poison ; piège à clapet sans appât toxique, connecté et installé dans une boîte sécurisée ; via des furets, avec une "furetage" dans les galeries.

Un avis à la population annonçant l’opération sera placé aux endroits concernés.

Ne pas nourrir les animaux errants!

"Afin de prévenir toute infestation, évitez tout dépôt de nourriture accessible aux rongeurs" conseille-t-on à la Ville. Il est opportun de bien stocker la nourriture, de ne pas nourrir les animaux errants, d’utiliser les poubelles, etc.

Et si les rats sont déjà présents ? "En cas d’envahissement dans les espaces privés, c’est au propriétaire de la parcelle infestée d’intervenir. Pour leur élimination, les moyens mécaniques restent l’option la plus efficace et la plus respectueuse de l’environnement."

Par ailleurs, du raticide est également mis gratuitement à la disposition des habitant(e)s, en petite quantité, durant toute l’année, à l’accueil de l’Administration communale (ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h).

Service Environnement : 068/68 12 50 ; environnement@ath.be.