Les Sortilèges de retour dans le centre d'Ath à l’Ascension

En 2020 et en 2021, le Covid a fait obstacle aux artistes. En 2023, la MCA a organisé un festival "en transition". Lorsqu’il a fallu en jeter les bases, les mesures liées au Covid restaient incertaines et la MCA a ainsi décidé d’organiser le festival sur le site de l’Esplanade, durant deux jours. Avec des jauges et des réservations payantes.

Ce ne fut pas forcément apprécié de toutes et tous (même si le succès fut au rendez-vous), mais la Maison culturelle avait "promis" une évaluation avant de dessiner les contours de l’édition 2023.

"Nous devons faire le point sur ce qui a marché ou non; l’avis de la population sera évidemment pris en compte" nous disait Engelbert Pêtre au lendemain du festival 2022. "Nous aimerions revenir à une formule qui fait vivre la ville, mais dans quelle mesure ? Nous venons de vivre deux éditions annulées, nous sommes ici en transition. Cela vaut la peine d’avoir une réflexion plus large, qui devra aussi prendre en compte les changements du calendrier scolaire."

Retour au centre

Finalement, la 33e édition des Sortilèges investira de nouveau le centre-ville d’Ath, le jeudi 18 mai prochain. La programmation sera cependant partiellement payante.

"Le jeudi de l’Ascension, une centaine d’artistes envahissent à nouveau la Cité des Géants, pour le bonheur des milliers de spectateurs qui battront le pavé en toute liberté" indique la Maison culturelle.

"Ath redeviendra la grande scène d’un jour! Une vingtaine de lieux se transformeront en “scènes naturelles” pour y accueillir des spectacles de rue et de cirque, des parades musicales et des déambulations débridées."

"À chaque coin de rue, préparez-vous à vivre de belles rencontres et des moments surprenants ou chargés d’émotion. Petit vent de folie, tempête pour le changement, mais aussi nuages poétiques, turbulences époustouflantes, courants d’air dédiés aux jeunes créateurs et aux pratiques amateures…"

Programmation payante... en partie

"Afin de garantir une accessibilité pour tous, la majorité des spectacles reste gratuite" indique la MCA.

"Une petite partie de la programmation (9 spectacles sur 35) est accessible sur présentation d’un pass payant. Ce petit coup de pouce nous permet de faire face aux augmentations de charges, et de proposer un programme diversifié et de qualité."

Pour 10€ (5€ moins de 26 ans et gratuit jusqu’à 3 ans), il sera possible d’obtenir un pass à la billetterie du Palace (le nombre de pass sera limité).