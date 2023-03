Sauvage de la Ducasse d'Ath : la commission entre en scène

Mais les autorités communales ont décidé de poursuivre la réflexion, en estimant à juste titre que la décision de l’Unesco ne mettait pas pour autant un terme au questionnement.

"En ce début d’année 2023, les questionnements autour de la problématique du Sauvage continuent" indique la Ville dans un communiqué. "La Maison culturelle a poursuivi la réflexion et le débat avec des élèves de 5e et 6e années secondaires de l’entité. Plusieurs classes ont ouvert le dialogue et échangé les points de vue. Elles ont eu l’occasion de rencontrer plusieurs témoins afin d’apporter de la nuance à cette problématique. Leurs réflexions se sont exprimées via un podcast et une vidéo, disponibles sur le site www.forumsauvageath.be."

Soixante personnes

"C’est ce dimanche 12 mars, qu’aura lieu la première séance de la commission citoyenne du folklore. Pour rappel, la mission confiée par le conseil communal à cette commission, dont les membres sont issus de la population, est d’examiner dans la sérénité et le débat d’idées, la problématique du blackface au sein de la Ducasse d’Ath à savoir les personnages du Sauvage et du diable Magnon."

Cette commission est composée de soixante personnes désignées selon la répartition suivante : dix représentants du folklore ; dix représentants de la société civile (enseignement, associations culturelles et d’intégration, acteurs économiques, jeunesse…); quarante citoyen(ne)s athois(es) ayant participé à l’enquête "Le Sauvage, si on en parlait?", sur base de candidatures et tirés au sort par le biais d’un huissier de justice "garantissant une juste répartition des classes d’âge et l’égalité femme/homme" ; un membre pour chaque parti politique représenté au conseil communal, mais ayant uniquement un rôle d’observateur.

Une "manifestation"

L’ordre du jour de la première réunion, ce dimanche 12 mars, est le suivant : mise en place de la commission, rappel de son rôle, son règlement, de sa méthodologie de travail, et réponses aux éventuelles interrogations de ses membres.

"C’est également lors de cette séance que sera remise la pétition recueillie par le collectif “Sauvons notre Sauvage” qui s’est engagé à exprimer sa position de manière silencieuse et pacifique à l’entrée de la commission."

Initialement, la réunion devait se tenir en l’hôtel de ville ; elle sera finalement organisée sur le site de l’Institut Vauban. "Le collectif a été autorisé à être présent de façon silencieuse durant une demi-heure avant de quitter le site" nous précise le bourgmestre, Bruno Lefebvre. "S’il s’avérait que d’autres personnes ou groupements étaient présents, la manifestation serait immédiatement disloquée. Nous voulons rester dans une dynamique constructive : pas d’attaque et le respect mutuel."

Dimanche 26 mars, sont programmés des échanges et des réflexions. Le dimanche 16 avril, est prévu un "rapprochement des différents points de vue".

"Dans une volonté de transparence, un communiqué résumant la séance sera diffusé publiquement dans les jours qui suivront chaque réunion" conclut la Ville d’Ath.