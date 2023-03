Départ du GP Criquielion à Ath: une trop terne "fête" du cyclisme ?

Si le public était nombreux à proximité de la ligne d’arrivée tracée le long de la chaussée de Renaix à Lessines, il était davantage clairsemé le matin à Ath où était organisé le départ.

Ville bouclée dès l’aube

Dès 5h, le stationnement avait été interdit le long d’une série de rues dans le centre ; des véhicules ont dû être évacués malgré les tentatives de la police pour contacter les propriétaires.

Dès 6h (!), la circulation avait aussi été interdite aux environs de l’Esplanade et de la Grand-Place.

Durant la matinée, la cité athoise ne semblait pas vivre une "fête du vélo", mais affichait plutôt le visage d’une "ville morte", avec des commerçants faisant la moue. Ce n’était pas la grande foule non plus au moment de la présentation des équipes, sur la Grand-Place.

"Nous avions pourtant anticipé et informé les commerçants des dispositions prévues" indique Nicolas Langhendries, président de l’Association des commerçants d’Ath. "Mais il est vrai qu’il n’est pas évident pour les commerçants de voir leur tiroir-caisse vide..."

L’échevin des Sports, Jérôme Salingue, insiste sur le fait que la ville a pu être rouverte assez vite après le départ (12h30). "À 13h30, la ville était rouverte au trafic..."

Tirer les leçons

Le bourgmestre d’Ath, Bruno Lefebvre, ne cache pas qu’il y a des éléments à revoir, mais il insiste sur les aspects positifs de telle organisation (qui sera reconduite l’année prochaine). "Il est normal qu’on organise des événements sur la Grand-Place" note-t-il. "Cela donne quand même une bonne image de notre ville. Les activités de certains commerçants ont peut-être moins bien fonctionné samedi matin, mais les visiteurs ont aussi eu l’occasion de voir les vitrines des commerçants athois et ils pourraient revenir. Au moment du départ, à 12h30, il y avait pas mal de monde sur la Grand-Place."

"Il est évident qu’un événement de ce genre a sa place dans le centre-ville " souligne le bourgmestre.

D’aucuns auraient bien vu telle organisation sur un site "décentralisé", avec moins d’impact sur les commerçants locaux qui sont globalement assez fréquentés le samedi matin.

Bruno Lefebvre ne cache cependant pas que divers éléments devront être évalués et sans doute modifiés. On pense notamment à l’interdiction totale de circulation dès 6h (!) le matin depuis la rue de l’Esplanade et vers la rue des Hauts Degrés et le Pont Quelin. La place du Quai Saint-Jacques autorise pourtant un itinéraire évitant l’hyper-centre qu’est la Grand-Place.

En faire une "fête" ?

Par ailleurs, la Ville a certes communiqué (sans insister) sur les embarras à prévoir, mais de façon assez administrative. Et c’est aussi un peu de cette façon que le départ a été vécu : de manière un peu terne.

Bien des observateurs estiment que la Ville pourrait mieux exploiter la présence de telle épreuve et du peloton "pro" en déclinant par exemple quelques activités ou animations sur le thème du vélo. Dès l’instant où l’organisation du départ de telle course suscite quelques embarras, pourquoi ne pas (aussi) tenter d’en accentuer les retombées ?