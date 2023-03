"En 2021, ils n’ont pas baissé les bras et le repas “autrement” a même battu tous les records, aidé sans doute par la fermeture du secteur horeca" expliquent les membres du comité des géants.

"L’édition 2022 est redevenue normale tout en gardant un certain pourcentage de plats à emporter et les 565 personnes présentes le deuxième week-end de mars ont pu goûter à la gastronomie et à l’ambiance isièroise."

"Nous voici en 2023, et les bénévoles, toujours plus actifs, organisent leur 26e week-end gastronomique. Depuis 26 ans, ils gardent inlassablement les mêmes plats vu le succès remporté tous les ans. Imaginez, 11.728 repas servis sur 25 ans! Ils auraient tort de changer leur menu qui est assez atypique en ce qui concerne les cuisses de canard. Rôti et canard sont accompagnés par la salade isièroise dont les 25 ingrédients et la vinaigrette faite maison délectent les convives."

Trois formules

Le groupe des Géants d’Isières attend donc ses invités avec impatience ce samedi 11 mars (18h30) et ce dimanche 12 mars (12h) dans la salle de l’école. Au menu : cuisse de canard sauce poivre vert ou rôti de porc sauce grand-mère accompagné par des croquettes et la fameuse salade, avec trois formules au choix : menu pour deux personnes à 45€ (deux apéros, deux plats, deux desserts, une bouteille de vin rouge des Géants) ; repas dit "traditionnel" à 19€ (apéro, plat au choix et dessert) ; formule enfant à 9 € (plat enfant, dessert et jus bio de chez "À vélo").

Encore des projets

"Le succès habituel permettra aux géants de poursuivre leur occupation favorite: perpétuer l’esprit du village en soutenant par exemple les jeunes joueurs de football de la JS Isières, les pelotaris de la Fraternelle Isières, les aînés et aussi, tout simplement, pour animer la ducasse du 1er week-end d’août" souligne le comité.

"Les idées ne manquent jamais comme le témoignent la décoration du sapin de Noël ou l’installation de la boîte à livres sur la Place du village."

"En projet : animer les cortèges de faubourg et de villages de l’entité et une visite en mai dans la cité du Doudou."

Pour réserver, plusieurs possibilités: soit via le site internet www.geants-isieres.be ou à geantsisieres@gmail.com ou par téléphone au 068 28 21 45 ou 0495 60 68 60 (Philippe) ou encore par courrier au Chemin du Tribouriau, 49 à 7822 Isières.