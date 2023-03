Relais pour la vie d'Ath: sur le bon chemin

Ainsi, durant 24 heures, les habitants et acteurs communautaires d'une ville ou d'une localité se mobilisent autour de cette cause. Durant ce week-end-là, les Battants, c'est-à-dire les personnes qui sont ou ont été diagnostiquées d'un cancer, sont mis à l'honneur.

Le nouveau comité athois programme la première édition de ses 24 heures les 7 et 8 octobre prochain, sur le site de l'Esplanade, à Ath.

"L'initiative de ce comité à Ath remonte en 2018 mais celui-ci a été ralenti durant la période de la crise sanitaire. Le comité a enfin pu voir le jour l'année dernière, avec comme objectif d'organiser une première édition des 24 heures en octobre 2023", explique Stéphanie Eeckhoudt, la présidente du Relais pour la vie d'Ath.

Une approche locale

La particularité d'un comité de Relais pour la vie est son approche locale. "Ath n'avait pas encore de relais. Les relais les plus proches étaient alors ceux de Mons, Tournai, ou Mouscron, commente Stéphanie Eeckhoudt. Les Battants de la région d'Ath et des communes avoisinantes ont maintenant un relais proche de chez eux, où ils seront mis à l'honneur durant le week-end des 24 heures. Au niveau local, cela permet aussi de donner du lien entre les Battants qui vont pouvoir se rencontrer et peut-être aussi créer des affinités entre eux, dans un contexte plus festif", souligne-t-elle.

Le comité du Relais pour la vie d'Ath lance dès à présent les inscriptions pour les équipes désireuses de participer au relais. "Il est déjà possible de constituer des équipes et de s'inscrire au relais. Les équipes ont elles aussi la possibilité de mettre en place des actions durant l'année, afin de récolter des fonds au profit du relais d'Ath."

Étoffer le comité

Afin de mener à bien ses activités dont principalement le week-end des 24 heures, le Relais pour la vie d'Ath a besoin de bénévoles. À ce jour, le comité athois compte une dizaine de membres. Néanmoins, l'association souhaite étoffer davantage son réseau.

"Nous recherchons des volontaires qui souhaitent devenir bénévoles d'un jour, par exemple lors du week-end des 24 heures, mais aussi de nouveaux membres pour le comité, développe la présidente du Relais pour la vie d'Ath. "Différents postes existent, aussi bien au niveau de la communication, de la comptabilité, que pour s'occuper des bénévoles. Nous recherchons notamment une personne qui a envie de s'investir pour la logistique de l'événement. Nous pouvons trouver avec toute personne intéressée un poste lui convenant au mieux, en fonction des différents profils de fonction", indique Stéphanie Eeckhoudt.

Outre le week-end des 24 heures, le comité athois de Relais pour la vie, prévoit d'autres activités de récolte de fonds au profit de la Fondation contre le cancer. "Nous souhaitons mettre en place une balade dans la région, ainsi qu'une chasse aux œufs à Pâques. Nous organiserons également certainement d'autres actions pour la fin de l'année", détaille la porte-parole du comité caritatif athois, impatiente d'accueillir de nouveaux volontaires.

Toute personne désirant apporter son aide est invitée à contacter la présidente Stéphanie Eeckhoudt par mail: presidente.rplvath@gmail.com ou au 0479/44.39.43

Renseignements via Facebook: Relais pour la vie Ath ou via: https://www.relaispourlavie.be/ath