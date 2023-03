Cette rue, on la connaît bien. Il s’agit d’une artère très fréquentée par un public scolaire en raison de sa situation (face à la gare, sur le trajet de plusieurs écoles). Elle est étroite. La circulation et le stationnement y sont autorisés.

Au-delà de cette (bienvenue) opération de rénovation, il sera certainement opportun que les autorités communales créent un contexte favorable, d’une manière ou d’une autre, afin de rendre une dynamique à cette rue autrefois assez commerçante. Aujourd’hui, plusieurs chancres échappent difficilement aux regards.

Dès le mois d’avril

Le chantier proprement dit est précédé, depuis la semaine dernière, par une série de "sondages" qui devraient être effectués durant une dizaine de jours.

L’intervention dans cette voirie devrait donc débuter le 3 avril pour la partie “égouttage” suivie par la partie “voirie” ; la durée des travaux est estimée à six mois au moins.

"Le chantier a été attribué à la société Eurovia et comporte deux phases" expliquent Florent Van Grootenbrulle (échevin des Travaux) et Loïc Lénelle (en charge de ce chantier pour les services techniques communaux). "La première partie concerne la rue de Gand dans sa globalité ; la seconde traite les zones situées entre le carrefour rue de l’Industrie, rue aux Gâdes et rue de Pintamont, et également des interventions plus locales au niveau de portions de trottoirs le long de la place Ernest Cambier."

Sécuriser les usagers faibles

"La configuration actuelle de la rue de Gand génère des soucis de mobilité" soulignent nos interlocuteurs. "Afin de faire “cohabiter” la mobilité douce avec les véhicules, l’ensemble de la voirie va être réalisée sur un plateau unique. Les trottoirs trop peu larges qu’on connaît aujourd’hui disparaîtront donc pour laisser place à une voirie où tout sera mis sur un même niveau."

"L’entrée sur ce plateau se fera donc à partir de la fin de la rue du Spectacle ; les deux “descentes” se feront en haut de la rue de Gand et au début de la rue Juste Lipse. La rue Juste Lipse changera donc de sens de circulation."

"Afin d’améliorer la sécurité des usagers faibles lors des heures dites scolaires, une borne sera placée au début de la rue de Gand et elle permettra la fermeture de la voirie aux véhicules lors de ces “moments sensibles” de la journée."

Mobilier urbain, espaces verts

"Le nombre de places de parking ne sera pas modifié. Du mobilier urbain sera installé devant la piscine et une rampe d’accès PMR est prévue afin d’accéder à cette dernière."

"Enfin des “espaces verts” seront créés pour définir clairement les zones de début et de fin de stationnement." Sans doute faudra-t-il prêter une attention à la façon dont seront conçus tels espaces qui deviennent parfois des dépotoirs.

"Le revêtement de la voirie sera réalisé en pavés, mais en “pavés platine”, c’est-à-dire des pavés de plus grande dimension que ceux actuellement en place."

Les impétrants

"Les travaux qui seront donc exécutés dans la rue de Gand sont relativement lourds car l’intercommunale Ipalle profite de notre chantier pour remplacer une partie du réseau d’égouttage et pour en “chemiser” un autre afin de le rendre pleinement fonctionnel. De plus, les différents impétrants tels que Proximus, Ores, et la SWDE se sont également associés à notre intervention pour remplacer l’ensemble de leurs conduites et câbles."

"La rue profitera donc d’une remise à neuf de fond en comble" soulignent les responsables communaux. En espérant que ce lifting y dopera les activités.