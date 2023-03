L’agenda Wapi: le salon du Chat, un parcours artistique à Leuze, une expo sur la colombophilie, et d’autres idées de sorties pour ce week-end

1. Un parcours artistique dans le parc du Coron (Leuze)

Le carnaval des enfants de Leuze investira pour la première fois le parc du Coron. Un changement de cadre qui coïncidera avec une nouvelle formule mêlant parcours artistique, accessible dès ce samedi, et après-midi festive le 11 mars.

©ÉdA

En marge du carnaval qui se tiendra le samedi 11 mars, le parc du Coron (rue de Condé) accueille, à partir de ce samedi, un parcours artistique pour plonger les promeneurs dans un imaginaire merveilleux autour de la "Bobinette enchantée". Un thème évocateur pour une ville qui tira, durant des décennies, sa renommée de l’activité de ses dizaines de bonneteries.

En plus des équipes du centre culturel de Leuze, de multiples créations ont été imaginées et confectionnées par les enfants des Galipettes, des écoles, les résidents du Centre Émeraude (Péruwelz), de l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu ou encore les participants des ateliers du centre culturel.

L’exposition des œuvres sera accessible dès ce samedi 4 mars jusqu’au dimanche 12 mars inclus. Aux quatre coins du parc, les réalisations titilleront la curiosité des promeneurs à l’image de ces chaises colorées et autres parapluies suspendus ou accrochés aux arbres, avec également une mention spéciale pour l’araignée géante.

2. Le salon du Chat (Ath)

Ces samedi 4 mars et dimanche 5 mars, de 10h à 18 h, le hall CEVA accueille la 34e édition du salon international du Chat organisé par le Be TICACats Clubs (BTCC).

©ÉdA – Florent Marot

L’évènement rassemblera plus de 350 chats exceptionnels et leurs propriétaires venus non seulement de la Belgique, mais aussi de nombreux autres pays. Plus de trente races seront représentées.

Tout au long des deux jours, les visiteurs pourront admirer tous ces chats dans leur cage décorée mais surtout assister en direct aux jugements, aux remises de récompenses dans les rings et sur le podium. Ils pourront aussi s’informer sur les races et recevoir de précieux conseils auprès des nombreux éleveurs exposant.

Divers stands et échoppes seront aussi présents sur le site pour proposer produits et conseils pour les passionnés de félins.

Entrée: 5 € (gratuit pour les – de 10 ans)

3. Une exposition sur la colombophilie (Guignies)

Pour célébrer ses 100 ans (ou plutôt 103 ans, Covid oblige), la société colombophile de Guignies "Le Faucon" organise une exposition, ce week-end, à la salle de La Manille, qui plonge les visiteurs dans le monde des pigeons et des coulonneux.

©–

La société colombophile de Guignies (Brunehaut), fondée en 1920, propose tout au long du week-end, en la salle de la Manille (12, rue de la Brasserie à Guignies), une exposition qui retrace l’histoire et l’évolution de la colombophilie, et qui invite à la rencontre de ces passionnés de pigeons.

De nombreux documents iconographiques, mais aussi des pièces de collection et objets historiques seront présentés. Une exposition de photos est également à découvrir e vendredi 3 mars de 16h à 21 h, ce samedi 4 mars de 10h à 20h et ce dimanche 5 mars de 10h à 18 h. Entrée libre.

