Unanimité nuancée contre la Boucle du Hainaut à Ath

Philippe Duvivier (Liste Athoise) a proposé quelques accents supplémentaires davantage musclés, en regrettant que le gouvernement wallon ne tienne pas compte des avis des communes. "Nous devons être plus clairs et directs dans nos prises de position" souligne-t-il.

Continuer le combat

Pour le reste, les représentants des autres partis autour de la table ont abondé dans le même sens, mais avec quelques nuances ou coups de griffe.

"Force est de constater que nos demandes sont restées vaines et que ce ne sera que lors de l’étude d’incidences sur l’environnement que des alternatives au projet seront identifiées, on ne peut d’ailleurs que l’espérer!" dit Ludivine Gauthier (PS). "Il est à souhaiter également que l’étude des alternatives soit menée en vue de minimiser les impacts de la ligne sur la santé humaine et animale, sur le cadre de vie, sur le patrimoine, les espaces naturels.

Continuons donc à nous faire entendre et à poursuivre le combat pour un enfouissement complet de la ligne."

Un coup de griffe MR

"De nombreuses remarques ont été transmises à Élia qui les a rejetées avec une opposition prétendue scientifique ; scientifique, technique, ou économique ?" s’interroge Serge Dumont (MR). "Questions relayées aux instances politiques des niveaux supérieurs qui ne semblent pas nous suivre."

"Côté MR local, vous connaissez notre leitmotiv du “quand c’est non, c’est non!” Nous persistons à demander d’envisager l’enfouissement de la ligne, sur toute sa longueur voire sur une majorité de son trajet." (...)

"L’enfouissement reste envisageable, mais aurait un côté néfaste pour les finances de cette société. En effet, une analyse financière sérieuse parle du triple des coûts et des expropriations de sol trois fois plus élevées.

Mais peu importe, la santé n’a pas de prix!"

Il note cependant que le rapatriement de l’énergie verte depuis la Mer du Nord et la jonction avec les pays voisins semblent nécessaires.

Et puis ce coup de griffe. "J’insiste également pour dire que le groupe des Engagés n’est pas en reste ; à divers niveaux de pouvoir, ils ont marqué accord ou émis un vote favorable, parfois avec d’autres casquettes. Les partisans de révision d’un plan de secteur d’hier sont parfois les opposants du jour. Mais un vote émis reste un vote émis."

Communautés d’énergies renouvelables

Esther Ingabire (Écolo) parle d’une "grande déception" à propos de la décision du gouvernement wallon. "Tant que des solutions alternatives, crédibles et moins impactantes (telles que l’enfouissement complet de la ligne) existent, nous soutiendrons les demandes des riverains et associations même si celles-ci sont plus coûteuses car le bien-être et la santé de nos concitoyens passent en priorité."

"C’est d’autant plus regrettable que cette situation met Élia en position de force" poursuit-elle.

"Nous voulons continuer à défendre l’environnement, la qualité de vie, la santé et les intérêts des habitants concernés. Pour nous écologistes, la protection de la santé est une valeur indispensable pour sécuriser l’approvisionnement électrique."

Enfin, elle élargit le débat. "Cette décision qui ignore l’avis des citoyens nous incite à soutenir encore plus les communautés d’énergies renouvelables. Leur but est d’accélérer la transition énergétique en plaçant le consommateur et la décentralisation de la production d’électricité au cœur de la stratégie énergétique."