Il a fallu de l'Oxygène pour les finances de la Ville d'Ath

Ce n’est qu’en 2028 que la Ville d’Ath pourrait retrouver un équilibre budgétaire structurel grâce aux mesures du plan de gestion… et si les pouvoirs locaux ne sont plus trop impactés par des événements imprévisibles. "On pourrait même peut-être ne pas devoir emprunter tout le volume possible du Plan Oxygène et ainsi ne pas accentuer la dette" note M. Botte. Le montant potentiel de l’aide Oxygène pour Ath est de 42,8 millions €.

"Notre ville est depuis des décennies sous la tutelle du CRAC à cause de ses finances obérées dues à une absence de résilience et de vision, et il faut bien constater que ce fameux retour à l’équilibre est reporté d’années en années" souligne l’échevin des Finances, Christophe Degand.

"Impossible de faire mieux avec moins même avec un management efficace et des ressources humaines de qualité, les efforts consentis étant toujours annihilés par des nouvelles contraintes financières exogènes."

Les "erreurs du passé"

"Pour rappel, en 2006, la dette historique était telle qu’elle était, par habitant, le double de communes comparables" insiste M. Degand en dénonçant la gestion antérieure. "Avant octobre 2012, la ville avait déjà reçu son courrier de l’ONSSAPL lui annonçant une somme à payer de quelque 1.500.000 € pour la ville et le cpas." Il évoque évidemment là la cotisation de responsabilisation pour les pensions, une charge importante à Ath.

"Conclusion : l’additionnel pour le précompte immobilier est passé de 2800 à 3200, faisant de notre ville la commune la plus taxée de Belgique et ce, uniquement pour payer les pensions des anciens statutaires."

"La dette historique a été rééchelonnée en 2013: coût net de l’opération 8 000 000 €. Ainsi les deux principales fautes de gestion du passé (une dette qui s’emballe et l’absence de vision sur le financement des pensions) nous auront coûté huit millions € pour le rééchelonnement de la dette, six millions € de cotisations de responsabilisation de 2013 à 2018, douze millions € de cotisations de responsabilisation de 2019 à 2025. Cette cotisation porte bien son nom est pose la question de la responsabilité financière et donc politique. Soit 26 millions € à financer."

L’échevin des Finances se félicite cependant des efforts réalisés depuis 2019, avec une réduction sensible du solde restant dû de la dette (de 80 millions à 61,5 millions €).