Quand la ducasse d'Ath finit mal: deux policiers blessés

Il est poursuivi pour avoir porté des coups à un inspecteur, touché plusieurs fois au visage. "J’ai n’ai mis aucun coup volontairement mais je reconnais une fois encore que je me suis débattu."

Ce soir-là, quatre policiers, deux en uniforme et deux en civil, étaient venus voir ce qui se passait. Bastien, qui n’avait rien à voir dans cette affaire, a voulu voler au secours de son ami. "Solidarité masculine, dira-t-il. Moi, j’étais déjà hors du café et j’ai pris mon copain par le bras quand j’ai vu qu’il se disputait avec un autre homme. J’ai voulu demander des explications aux policiers et j’en ai pris un par l’épaule pour parler. Un deuxième est arrivé et m’a tiré vers l’arrière. Du coup, j’ai aussi tiré le policier dont je tenais l’épaule vers l’arrière. Mais à la base, je voulais juste calmer les choses."

Dans leurs petits souliers

Les deux prévenus travaillent et ne sont pas des délinquants. Néanmoins, surtout pour Jason, la présidente les a poussés dans les cordes en indiquant qu’il fallait surveiller leur consommation d’alcool lors des soirées. Jason a quelques antécédents qui remontent à une dizaine d’années.

"Quand on consomme de l’alcool, c’est volontaire, a lancé le ministère public. Au final, on a deux policiers blessés." Il a réclamé 18 mois avec sursis éventuel contre Jason et 1 an avec sursis simple contre Bastien.

L’avocate des deux prévenus a assuré qu’ils étaient dans leurs petits souliers : "La situation a dégénéré et mes clients ne souhaitaient pas en arriver là."

Elle a souligné que Jason avait changé son fusil d’épaule et qu’il était bien inséré. Elle a demandé une peine de travail ou alors un sursis, éventuellement probatoire. Pour Bastien, elle a sollicité la suspension, qui pourrait être assortie de conditions. Jugement le 28 mars.