"À la rentrée 2022, nous avons reçu des plaintes des enseignants et des parents de l’école concernant l’état de la toiture plate du bâtiment arrière et de la toiture plate située au-dessus de la classe des maternelles faisant partie du bâtiment avant" explique-t-il.

"Nous avions précédemment lancé un marché pour résoudre ces soucis, mais aucune offre n’avait été reçue. Suite à cela, il a été décidé de réaliser les travaux avec la régie communale."

"Les travaux réalisés par notre atelier menuiserie se terminent" précise M. Van Grootenbrulle.

De quoi s’agissait-il ? Du démontage de l’étanchéité existante, de la pose d’un pare-vapeur, de la pose d’une isolation polyuréthane de 14 cm et de la pose d’une nouvelle étanchéité.

"Les travaux ont malheureusement été retardés ; les coupoles ne devaient pas être remplacées à la base, mais lors du démontage des existantes, nous n’avons pas pu les réinstaller."

"Nous avons obtenu un subside avec UREBA exceptionnel 2019" indique encore l’échevin des Travaux. "Ce financement permettra de procéder au placement d’un faux plafond et à l’isolation de la salle de gymnastique ainsi qu’à l’installation d’un groupe de ventilation double flux. Une fois ce groupe installé, nous contrôlerons la ventilation des classes et nous pourrons à tout moment relever les paramètres d’humidité. C’est un budget de 150.000 € inscrit au budget extraordinaire, dont 112.500 € de subsides."

L’auteur de projet a été notifié et le dossier est en cours de préparation.

"Différents travaux ont aussi été réalisés par les services communaux et une entreprise privée au niveau du bâtiment arrière afin de rénover la plaine de jeux et dans le même temps agir au niveau du réseau d’eau pluviale et eaux usées."

"L’escalier métallique permettant d’assurer la sortie de secours du bâtiment avant a été restauré par une société meslinoise" poursuit M. Van Grootenbrulle.

"Enfin, la couverture de la toiture du bâtiment situé en face de l’école étant devenue vétuste, nous allons présenter lors d’un prochain conseil communal un dossier qui prévoit de renforcer l’isolation, de replacer une nouvelle couverture de toiture et de refaire les bacs chéneaux."