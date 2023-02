Lors du premier week-end de festivités, le carnaval des enfants a rassemblé "une centaine d’enfants, indique Nicolas Langhendries, le président de l’ACA. "Les enfants ont pu profiter de réductions des forains pour profiter du champ de foire", précise-t-il. Le dimanche, la braderie – un peu plus discrète cette année -, se tenait aux abords du champ de foire, tandis que la chorale Rencontre effectuait un concert en l’église Saint-Martin.

Durant le second week-end, un feu d’artifice a été tiré depuis l’Esplanade, le vendredi soir.

Le samedi, des groupes déambulatoires (sur le thème du "Roi Lion" et lumineux en soirée) ont animé le champ de foire, à l’initiative des forains.

Enfin, le dimanche avait lieu le cortège publicitaire, carnavalesque et folklorique, au centre-ville, sous une météo clémente. Le soleil et de nombreux visiteurs ont répondu présents, venus apprécier les nombreux participants du défilé. Une quinzaine de véhicules publicitaires régionaux ont offert des friandises et des gadgets. Ceux-ci étaient accompagnés de groupes carnavalesques locaux: les grosses têtes de la Feuille d’Etain, Fest Event, Orphéa Teamdance forever Gorski, "L’Âme Zébrée" ainsi que l’Amicale des pompiers d’Ath. Pour la partie folklorique, sept géants des quartiers et villages athois étaient accompagnés de trois fanfares de l’entité.

Un bilan positif

Nicolas Langhendries, le président de l’association des commerçants d’Ath, tire un bilan positif de cette 98e foire d’hiver. "Nous sommes très contents de cette édition. La population était au rendez-vous et en termes de fréquentation, nous avons ressenti un réel engouement, si pas meilleur que les autres années, commente-t-il. Nous en sommes quand même à la 98e édition donc c’est vraiment un événement important et qui nous tient à cœur pour l’association des commerçants. Les forains ont investi au niveau de leur budget en offrant des activités supplémentaires. Ils ont senti un engouement autour du champ de foire et les établissements horeca ont ressenti une augmentation au niveau de l’affluence", conclut le président du comité organisateur, satisfait.

Si cette édition de la foire d’hiver est officiellement clôturée, les forains restent présents dans le centre-ville jusqu’à ce mercredi 1er mars (tarif réduit le dernier jour).

L’association des commerçants d’Ath donne désormais rendez-vous pour la foire commerciale, qui se déroulera du 17 au 27 mars, au hall du ceva.