"Le parking souterrain de l’Esplanade est actuellement en vente via l’étude notariale Barnich & Ducarme et via diverses publications dans les journaux et sites internet" rappelle le collège communal. Le prix avait été fixé à 1,1 million €. "Plusieurs personnes ont déjà marqué leur intérêt" précise le collège.

"La Ville est également propriétaire du parking souterrain sis rue des Récollets. Celui-ci est composé de 30 emplacements ouverts. En date du 15 décembre dernier, une estimation a été sollicitée auprès de l’étude notariale Barnich & Ducarme." Le parking a été estimé à un peu plus de 360 000 €.

"S’ils devaient être vendus un par un, ces emplacements pourraient atteindre sans doute un prix supérieur, mais une telle procédure de vente s’échelonnerait sur plusieurs années" note le collège communal.

Réalisé entre 2004 et 2006, le parking des Récollets aurait coûté 500 000 € hors TVA. "Nous avions reçu un subside de 100% du coût dans le cadre de la rénovation de l’Athénée" a précisé Marc Duvivier (LA). Le parking a été longtemps inoccupé suite à un problème important relevé par un mandataire de l’opposition en 2008 (il avait été question de la "cession gratuite de deux parcelles"). En décembre 2008, le ministre Courard avait d’ailleurs tancé la Ville.

Il avait été question de vendre les emplacements, dans un premier temps. Puis, en 2012, ils furent proposés à la location.