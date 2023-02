Ath: non, l’extinction de l’éclairage public n’a pas d’effet négatif

Vendredi soir, lors du conseil communal d’Ath, Éric Badile (PS) a interrogé le bourgmestre Bruno Lefebvre (PS) sur le sujet, en demandant une "première balance de l’opération".

"Il est bon de rappeler que cette mesure nous a fait gagner des centaines de milliers d’euros qui ne se répercuteront pas sur le portefeuille de nos citoyens" indique M. Lefebvre. "Mais évidemment, l’argent n’est pas le seul indicateur de gestion pour une commune et il n’est pas question de prendre d’autres facteurs à la légère. C’est pour cela que j’avais expliqué que nous analyserions la situation de manière très précise au gré des semaines afin de mesurer l’impact de cette mesure sur les accidents et la criminalité. Ce sont les services de police qui me communiquent ces informations."

"Au niveau des accidents de la circulation, nous n’objectivons que très peu d’accidents. Par exemple, nous en déplorons huit en janvier dont six se déroulent en journée. Ceux-ci sont dus à des causes externes à l’éclairage comme par exemple la vitesse et/ou l’alcool."

"En ce qui concerne les faits criminels, sur base des éléments à notre disposition, nous observons pour l’instant des causes périphériques pour tous les faits qui ne se commettent justement pas forcément aux heures d’extinction des lumières" poursuit le bourgmestre.

"Par exemple, dans la nuit du 25 au 26 janvier, douze vols ont été commis dans des véhicules. Depuis ces faits, la police n’a plus constaté d’autres vols dans véhicules et ce sont les seuls répertoriés pour le mois de janvier 2023. Il s’agit donc d’un épiphénomène isolé dans le centre-ville."

"La police a immédiatement implémenté des missions de surveillance avec plusieurs passages la nuit dans le secteur visé."

"Pour se faire une idée plus objective, pour l’année 2022, la police a comptabilisé 22 vols dans des véhicules."

"Depuis la coupure de l’éclairage, le 16 novembre 2022, elle a relevé trois faits en décembre en milieu urbain."

Vague de vols près de l’A8

"Une recrudescence de vols dans les habitations et les commerces est constatée pour le moment au nord de l’A8 en dehors du territoire de la Ville d’Ath."

"De fait, certaines communes voisines sont très impactées, malgré l’éclairage public rallumé sur Enghien par exemple. Pour rappel, cette commune a décidé de le rallumer temporairement."

"A contrario, d’autres communes n’ont pas rallumé l’éclairage public et restent fort impactées également, mais toujours en bordure de l’A8."

"De manière générale, nous restons heureusement très préservés. Ainsi, il est difficile de faire le rapprochement entre l’éclairage public éteint et la criminalité citée."

"Je pourrai d’ailleurs bientôt communiquer sur le bilan de cette période ainsi que sur le baromètre de la criminalité ; je peux vous assurer que si les faits étaient en augmentation, je n’aurais pas hésité une seule seconde et j’aurais demandé que l’on rallume l’éclairage si ce dernier était de nature à diminuer certains actes criminels" précise le bourgmestre d’Ath.

Avoir une plus grande flexibilité

Il note aussi que des contacts sont établis avec Ores afin d’étudier la possibilité de moderniser le système d’allumage et d’extinction du réseau d’éclairage. Il est clair que des zones davantage urbanisées (comme le centre-ville) pourraient bénéficier d’un éclairage différent (et allongé, voire ininterrompu), singulièrement le week-end. On imagine qu’une société qui dispose de moyens financiers appréciables doit pouvoir avoir recours à telle technologie en ce début de XXIe siècle.

Les vraies "nuits de l’obscurité"

Rappelons par ailleurs que l’extinction de l’éclairage public rejoint finalement de façon concrète une opération événementielle organisée depuis quelques années, la "nuit de l’obscurité". Les grandes théories développées à cette occasion trouvent finalement une application pratique à travers une mesure qui va permettre à une Ville comme Ath de réaliser une économie de quelque 500 000 € sur une année. Ce n’est pas rien. Et cela tout en permettant sans doute aux amateurs de balades nocturnes de profiter d’atmosphères (étoilées) un peu moins "polluées".