"C’est fouillé près de chez vous": une exposition à Ath

Le but de l’exposition est de mettre en avant le patrimoine archéologique de la Wallonie Picarde.

Pour ce faire, le musée a pris soin de rendre l’expérience interactive. "Il est possible de choisir entre deux itinéraires différents", explique Florine Blin. "Le premier privilégie une approche chronologique grâce à une ligne du temps de plus de trente mètres de long. Le deuxième utilise la géographie pour situer les sites les plus remarquables dans l’espace proche des visiteurs."

Ces derniers auront également la surprise de voir certains archéologues ayant participé aux fouilles expliquer d’eux-mêmes leurs travaux via des reportages réalisés par Notélé ou des écrans tactiles.

Une région riche

Quel que soit le parcours que les visiteurs choisissent, la richesse historique de la Wallonie Picarde leur sautera aux yeux. En effet, de nombreuses fouilles ont eu lieu par le passé dans la région. "Quand on construit quelque chose ou quand un zoning s’étend, par exemple, on réalise des fouilles préventives", explique Florine Blin. "Ça explique pourquoi de nombreux objets ont déjà été trouvés et ça montre que notre patrimoine est riche."

Dans la ligne du temps qui parcourt le chemin chronologique, le même raisonnement a été suivi. La conservatrice de l’Espace gallo-romain explique: "La plupart des dates choisies ont un lien direct avec la Wallonie Picarde. Évidemment, certains repères classiques ont été conservés, mais nous voulions y inclure l’instauration de la ducasse d’Ath, par exemple." Les peuples des périodes mises en avant sont illustrés par la dessinatrice spécialisée Céline Piret, permettant de donner vie à des individus disparus.

L’exposition se clôturera le 25 novembre 2023.