Plus de 20 ans de collaboration entre le CARAH à Ath et la Chine

La visite de son excellence CAO Zhongming et des entrepreneurs et diplomates qui l’accompagnaient a permis de mettre en avant le rôle et les interactions du CARAH, de la Haute École Provinciale Hainaut-Condorcet et de l’IPES Ath dans le paysage agricole belge. Elle a également permis de discuter des relations durables et des projets existants et futurs entre la Chine et le CARAH, mais aussi de la manière d’étendre ce type de collaborations à d’autres pays.

Tour à tour, Serge Hustache (président du Collège provincial), Axelle Leroy (directrice-présidente de la HEPH-Concorcet), Barbara Lefèvre (directrice du département AgroBioSciences et Chimie), André Parfonry (directeur du CARAH) et François Serneels (ingénieur Agro HDT-Centre pour la recherche, l’économie et la promotion agricole) ont présenté plus largement les collaborations provinciales qui unissent Ath et la Chine.

Leur équipe a rappelé l’importance du travail mené et du système d’avertissement et d’accompagnement des agriculteurs développé par la CARAH quand on sait que, partout dans le monde, le mildiou peut détruire parfois jusqu’à 70% des cultures à l’échelle d’une région (100% à l’échelle d’une parcelle).

Depuis la fin des années 70, l’équipe athoise a expérimenté un dispositif d’avertissement destiné à raisonner la lutte contre le mildiou de la pomme de terre. Un système d’abord proposé à tous les agriculteurs de la Province de Hainaut, mais qui s’est largement répandu. En Wallonie et bien au-delà.

Grâce aux bons résultats obtenus plusieurs années de suite, Wuxi est devenu la référence nationale chinoise pour la lutte contre le mildiou. Aujourd’hui, le système d’avertissement est présent dans 14 provinces et régions de Chine et compte quelque 1000 stations météo dédiées. En Wallonie, celles-ci sont au nombre de 37. Ces stations sont essentielles car ce sont elles qui fournissent aux équipes du CARAH les données météo qui alimentent le modèle de prévision des risques de développement du mildiou. Des données indispensables pour envoyer des alertes aux agriculteurs de façon à ce qu’ils puissent réagir rapidement et traiter leur champ au meilleur moment avant l’apparition de la maladie.

La crise sanitaire liée au Covid-19 a interrompu pendant 3 ans les missions et les formations de terrain en Chine, mais certainement pas les contacts. Cette visite de l’ambassadeur de Chine en Belgique n’en est qu’une des preuves et les projets ne manquent pas, tout comme l’envie d’aller encore plus loin dans le mieux travailler ensemble.