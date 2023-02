Une partie des rues du centre-ville d'Ath rénovées

Des aménagements qui datent

"Il s’agit ici de réparations tout à fait ponctuelles", a souligné le conseiller d’opposition Marc Duvivier (LA). "Il faut bien constater qu’au centre-ville, des voiries, qui ont été réalisées il y a 20-25 ans, sont occupées de céder un peu partout. Honnêtement, pour les riverains, les commerçants et les utilisateurs, ça devient vraiment difficile. Prenons la rue de Pintamont, la rue aux Gâdes, la rue du Moulin ou une partie de la rue de France, ce sont des ornières qui se creusent et il n’y a pas que là… C’est pareil aussi pour les trottoirs. À l’époque, sous l’ère de M. Spitaels, nous avons fait une rénovation complète du centre-ville et nous avions réalisé des trottoirs en pierre bleue, mais ces dernières s’usent et deviennent particulièrement glissantes en période de pluie. Je crois qu’il est donc indispensable, quand on parle de bureau d’études, si nos services sont surchargés, de dégager un budget extraordinaire cette année et de confier peut-être les analyses à des spécialistes en la matière afin de réaliser la rénovation des voiries du centre-ville."

Marc Duvivier a aussi souligné la problématique dans le quartier de la gare. Pour l’ancien bourgmestre, il en va de l’attractivité commerciale du centre-ville. "Notre liste plaide donc pour que cette situation soit vraiment prise en considération et ce, rapidement."

Concernant la gare, le bourgmestre Bruno Lefebvre a souligné que la Ville travaillait depuis deux ans avec la SNCB en ce qui concerne la rénovation des quais et des tunnels sous voies. Un travail est aussi mené en ce qui concerne les accès TEC.

Sur les aspects liés aux travaux, c’est Florent Van Grootenbrulle qui a répondu au conseiller d’opposition. Dans un premier temps, il a tenu à clarifier les choses: "le marché-cadre qui est soumis au vote ne concerne pas des travaux comme ceux cités par M. Duviver". L’échevin des Travaux reconnaît par contre bien volontiers que "les aménagements consentis par les précédents mandataires, datant déjà du début des années nonante en ce qui concerne la Grand-Place et ses abords, commencent à vieillir". Il ne veut pas qu’on laisse croire aux citoyens que l’on pourrait tout rénover d’un claquement de doigts. "Par contre, comme cela a été avalisé en commission des Travaux, des zones vont être rénovées. Il s’agit de l’entièreté de la rue aux Gâdes, de la zone comprise entre l’Académie et l’ancienne caserne des pompiers (rue de Pintamont), une zone au Pont du Moulin autour de l’ancien bureau de Poste. Des endroits particulièrement problématiques."

Un travail de fond

Florent Van Grootenbrulle en a aussi rappelé que la majorité avait profité d’un chantier Ipalle pour "rénover la partie de la rue de France la plus abîmée (en face du CAR)".

Sans prétention, l’échevin estime donc que le collège et le conseil ne sont pas restés les bras croisés durant cette mandature même si, "effectivement, il y a encore du pain sur la planche pour les prochains mois, années et mêmes décennies. Que ce soit au centre-ville, mais aussi dans les cœurs des villages, singulièrement à Ostiches". Malgré cette réponse circonstanciée, M. Duvivier, estime que lors du prochain budget communal, il faudrait non pas prévoir des budgets supplémentaires, mais réaffecter certains montants pour ces travaux essentiels.

Raymond Vignoble a, quant à lui, souligné l’état des accotements de la rue de l’Esquinterie à Meslin-l’Evêque. Une problématique sur laquelle travaillent les ouvriers communaux actuellement a assuré le bourgmestre.

Enfin, avant de clore le point, Mme Nouls a rappelé sa demande d’installation d’une main courante aux abords de la fontaine de la Grand-Place.