"La traversée piétonne face à l’école ne garantit pas la sécurité des piétons car le stationnement sauvage aux heures d’entrée et de sortie d’école ainsi que le non-respect des bases élémentaires du Code de la route posent problème", a expliqué le bourgmestre Bruno Lefebvre lors du récent conseil communal.

"En effet, les automobilistes s’arrêtent et/ou se stationnent sur le trottoir constituant de la sorte un réel danger pour la sécurité routière."

De plus, un emplacement de parking réservé aux bus qui se trouve environ à 50 mètres au-delà de l’école n’est pas utilisé par les chauffeurs "car il semble être trop loin de l’entrée et mal identifié. Les bus scolaires s’arrêtent donc et déposent les enfants devant l’école, en double file, en partie sur le trottoir et parfois même sur le passage pour piétons".

Ces deux problèmes additionnés nuisent gravement à la sécurité, mais aussi à la bonne fluidité de la circulation.

"Le Collège communal suggère en conséquence au Conseil communal de poser des barrières métalliques de protection afin de sécuriser le passage pour piétons et d’entraver l’arrêt et/ou le stationnement des véhicules des parents sur les trottoirs. Les autorités voudraient également déplacer l’emplacement de parking réservé aux bus devant l’école, à quelques pas seulement de l’entrée principale, et de renforcer sa visibilité par un marquage au sol adéquat."

Un point sécurité qui n’a pas été débattu et a fait l’unanimité.