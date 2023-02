À 107 ans, Georgette est la doyenne de la ville d’Ath

Des souvenirs de 40-45

"Maman est née à Ligne où elle a passé toute sa jeunesse. Elle était la cadette de trois filles. Son papa était marchand de charbon. Elle a travaillé au Café de la Bascule. Puis, avec son époux Léon André, ils sont venus vivre à Ath et, ça devait être prémonitoire, ils se sont installés à la rue du Centenaire ! Ils auront deux enfants, ma sœur, Monique, et moi. Papa a été toute sa vie aux contributions pendant que maman travaillait à La Régence, puis au Central."

Bien des souvenirs de Georgette remontent à la guerre 40-45 qui l’a profondément marquée. "Pendant l’évacuation, leur convoi a été attaqué par des stukas et elle a été véritablement tétanisée. Tout le monde l’a crue morte. Son beau-frère lui a donné un verre de cognac et ça l’a remise sur pied. Plus tard, à Ath, alors qu’un défilé de musiques militaires allemandes descendait la rue du Moulin, elle s’est éloignée. Un collabo l’a vue et menacée. Elle a été, ce jour-là aussi, en grand danger. Par contre, la libération a été pour elle un immense moment de bonheur partagé et de festivités. Maman a toujours adoré la fête et la danse."

Rendez-vous dans un an

"Mais uniquement la valse et le tango et pas les danses d’aujourd’hui", intervient Georgette en sirotant une flûte de Clairette de Die qu’elle apprécie. Comme elle aimait prendre, tous les jours de sa vie, un verre de Stout à l’apéritif. Est-ce le secret de sa longévité et de son optimisme ? "Vous savez, explique-t-elle, je suis âgée, mais, de cœur, j’ai vingt ans." Au moment de nous dire au revoir, Georgette ajoutera "faites bien attention sur la route et remettez le bonjour à madame. Et surtout n’oubliez pas: rendez-vous pour mon anniversaire dans un an."