Le Trinitario nativo d’Armayari

L’autre moitié, c’est sa volonté de produire le meilleur chocolat possible. Dès le départ en 2005, l’entreprise s’était inscrite dans une vision à la fois bio et équitable.

Aujourd’hui, l’accent est mis sur la biodynamie et sur une collaboration encore plus poussée avec les producteurs.

Il y a cinq ans, Thierry Noesens propose un partenariat aux planteurs d’Armayari, au cœur de la jungle péruvienne.

"L’idée est de travailler en mode biodynamique. Protéger l’eau, enrichir la terre au moyen d’éléments végétaux, animaux et minéraux, respecter les cycles de vie. Et, surprise… quand nous leur avons proposé de tailler en période de pleine lune, nous avons découv ert qu’ils le faisaient depuis toujours, sachant que la sève monte dans les plantes à cette période et que la cicatrisation est meilleure. À terme, la terre revit, les plantes sont en excellente santé et les fèves de cacao d’une exceptionnelle qualité."

D’autant que les planteurs cultivent le Trinitario nativo, l’un des meilleurs cacaoyers parmi les 600 variétés connues. En échange, Belvas proposait au départ 3.600 dollars la tonne au lieu de 3.500 et l’on en est aujourd’hui à 4.500, soit 1.000 dollars de plus que le cours du bio. Pour le consommateur, la plaque de chocolat n’augmente que de dix cents, mais pour le producteur, le gain est important. Et c’est un beau geste de solidarité.

"Bon pour vous, bon pour tous"

Une nouvelle étape dans la coopération nord sud est en train de se mettre en place. Dorénavant la torréfaction et le broyage des fèves pour produire le cacao vont être réalisés dans des usines au Pérou et en Côte d’Ivoire. "C’est très intéressant. D’abord le bénéfice des producteurs augmentera. Ensuite le coût du transport diminuera puisque le volume de la masse de cacao à expédier sera moins important. Et c’est plus écologique aussi, puisqu’on ne gazera plus les containers contenant les fèves pour éliminer d’éventuels insectes. Et, d’autre part, les peaux enlevées serviront d’engrais sur place. Tout le monde s’y retrouve."

À Ghislenghien, le processus de finition passe par une cuve où les fèves sont fondues à 45°.

"On descend la température à 30° et on ajoute le sucre, puis on passe au conchage. Cette étape est essentielle. Des boules d’acier dans le fond d’une cuve vont écraser les particules pendant cinq heures et les ramener en dessous de 20 microns. C’est ce qui donne une grande douceur en bouche et distingue le chocolat belge des autres. Lors d’un malaxage prolongé dans d’autres cuves, les acides vont s’évaporer et le goût deviendra parfait."

Le "façonnage" des plaques, des pralines, des carrés… peut commencer, avec encore bien des étapes de travail à la main et, tout au bout, un chocolat noir sans gluten, ni lactose. Un produit unique.

Et un segment de marché intéressant pour une petite entreprise qui permet à Belvas d’exister et surtout de proposer au consommateur un chocolat "bon pour vous, bon pour tous"

