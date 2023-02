"Time for Africa ", un projet solidaire au Collège Saint-Julien d'Ath

Pendant plusieurs jours, les élèves participeront au début du chantier de construction de deux maisons. "Ils auront les mains dans le cambouis", plaisante Alexandre Boitte. "Ils fabriqueront des briques séchées ou se lanceront dans l’élaboration d’une maison en torchis. Le but est de mettre les élèves en action au milieu de la population locale" Dans un second temps, le Collège financera des maçons et d’autres acteurs locaux afin de mener à bien les chantiers entamés.

Afin de soulever les fonds nécessaires, le collectif s’appuie sur trois axes. Il y a d’abord les actions entreprises par les élèves pendant les trois ans qui précèdent le voyage et visant à financer les frais d’intendance sur place.

Le second repose sur la participation de différents services clubs gravitant autour du projet, notamment le Fifty-One, le Ladies Circle ou La Table Ronde, ce qui représente un soutien très important du projet.

Enfin, la dernière part provient d’un apport financier personnel des participants.

Dimension éducative

Une fois sur place, les élèves prendront part à de nombreuses activités culturelles qui leur permettront de s’imprégner de leur environnement. Ils en apprendront plus sur l’histoire rwandaise, son environnement ou sa culture, entre autres. Mais au-delà de ça, c’est l’entièreté du projet qui revêt une dimension éducative. Alexandre Boitte explique: "Pendant les trois ans qui précèdent le voyage, les élèves sont motivés par l’idée de partir. Le marché que l’on conclut avec eux est qu’ils doivent impérativement réussir leurs années scolaires pour arriver en rhéto et prendre part au projet. Tout au long de ces trois ans, une dynamique de groupe se forme, comme s’ils travaillaient dans le secteur associatif. Ça les met en action ici même, près de chez eux."

Le groupe de "Time for Africa" rentrera le 23 février en Belgique.