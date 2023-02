La chocolaterie artisanale d’Ophélie Stuyck à Ostiches

Très vite l’atelier s’est installé avec un espace vente et plus tard un petit chalet à l’extérieur pour accueillir touristes et acheteurs. Un site et une page facebook, régulièrement alimentés de photos et de vidéos, assurent la promotion de la chocolaterie, de même que la participation aux nombreuses activités de la région des Collines, les fêtes, les marchés de Noël, les marchés artisanaux, etc.

Le ronron des machines

Les articles proposés par Ophélie sont des classiques : des pralines, des truffes, des cookies, des cuillères, des boissons chocolatées, des orangettes, des mendiants ou des créations originales liées aux moments festifs du calendrier. Le tout au départ de chocolat Callebaut et de produits naturels. Pour découvrir ce monde exotique et délicieusement parfumé, des workshops de quatre heures pour adultes s’organisent le dimanche matin. Les enfants aussi sont les bienvenus, mais en mini-stage d’une demi-heure. Ophélie leur propose, des fabrications toutes simples, un mendiant, par exemple. "Ils adorent le ronron des machines qui semble les calmer. Tous sauf mon fils, qui, lui, ne pense qu’à goûter le chocolat !"

En ce moment, l’atelier tourne en mode Saint-Valentin. "C’est un peu la reprise de la saison. Par la suite, ce n’est pas le travail qui manque. D’abord la journée des droits de la femme le 8 mars, puis Pâques, la fête des mères, le 1er mai, la fête des pères et la fin de l’année scolaire. Pendant les mois d’été, les gens sont un peu moins tentés par le chocolat. Mais on reprend avec la Toussaint, Halloween, la Saint-Nicolas, puis Noël et le Nouvel An. Chacune de ces fêtes offre la possibilité de varier les créations et de se renouveler. C’est très agréable et stimulant."

Les chocolats d’Ophélie peuvent être achetés à l’atelier ou commandés par Facebook sur "Ophélie Stuyck chocolaterie" ou encore par mail à ophelie.chocolaterie@hotmail.com

0478 53 21 66