Découvrir des lieux de conviction à Ath

L’espace dialogue

"L’idée est d’aller à la rencontre de l’Autre pour mieux le comprendre, le respecter et l’apprécier. Ce dialogue interconfessionnel correspond aux aspirations de notre ASBL Espace dialogue, rappelle le président de la ligue laïque athoise, Pierre Papleux. Elle est apparue dans la foulée d’un événement de 2012. Le pasteur Marc Dandoy avait créé une ASBL" Ath 1573, mémoires pour l’avenir "afin d’étudier les événements tragiques de cette période et l’exécution de 400 prisonniers huguenots sur la place d’Ath. L’espace Dialogue est né d’une volonté de poursuivre les relations entre les diverses convictions athoises. Les membres fondateurs étaient Anastase Nyandwy pour l’église protestante, le doyen Xavier Nys et Marie-Christine Dochy de l’église catholique, Laurence Blanchart, Carine Delmée et Stéphane Capelle de la Maison de la Laïcité. Nous venons d’accueillir Costel Naziru représentant à titre personnel la religion chrétienne orthodoxe roumaine de Belgique et nous espérons intégrer les sensibilités juives et musulmanes."

Les bons chemins

Parmi les activités de l’Espace Dialogue, on retrouve des conférences, expositions, animations scolaires, conférences… organisées en cogestion. L’initiative "A la découverte des différents lieux de conviction athois" s’inscrit dans cette démarche. Au travers des expositions installées, de l’histoire des lieux visités et des conversations qui vont s’y tenir, chacun sera confronté à des questions essentielles. Tout en sachant que les réponses ne sont jamais définitives, les droits acquis et les démocraties toujours en danger, nous devons apprendre à vivre dans une société plurielle, dans le respect de l’Autre, à construire l’avenir en évitant les erreurs du passé, à donner un sens à la vie, à trouver les bons chemins.

Le programme

Les écoles de la ville vont avoir accès au circuit le matin, pendant deux semaines jusqu’au vendredi 17. "Les classes seront confrontées aux multiples convictions. Les élèves découvriront en quoi elles diffèrent et ce qui les caractérise. Mais il s’agira, avant tout, de parler de la vie qui n’a rien à voir avec les convictions" précise Anastase Nyandwy. L’après-midi sera ouvert au grand public. Par la suite, les sites seront accessibles à tout le monde jusqu’au vendredi 24. Avec, à ne surtout pas oublier, le samedi 18 à 14h, la visite commentée au départ de Saint-Julien.

Infos et réservations: 068 45 64 92