Autohero va reconditionner 18000 voitures par an à Ghislenghien

Fondé en 2012 et présent aujourd’hui dans plus de trente pays, le groupe Auto1 se définit comme "une entreprise technologique multimarque qui développe la meilleure façon d’acheter et de vendre des voitures en ligne". Chiffre d’affaires de 2021 : 4,78 milliards €.

Auto1 a développé des plateformes en ligne pour que les particuliers puissent y vendre leur voiture (wirkaufendeineauto.de) avant de s’adresser de façon privilégiée aux professionnels (qui peuvent "puiser" dans les voitures) et ensuite aux particuliers via la société Autohero. En 2021, le groupe a vendu quelque 600 000 voitures.

Véhicules remis à neuf

Depuis leur salon, les particuliers peuvent acheter des véhicules (d’occasion) complètement remis à neuf dans des ateliers comme celui qui va être opérationnel à Ghislenghien.

"Autohero permet à ses clients d’acheter des voitures d’occasion de manière pratique, sûre et individuelle. L’entreprise propose des véhicules de son propre inventaire et les vend avec l’exceptionnel standard de qualité Autohero. Les acheteurs bénéficient de la livraison gratuite du véhicule directement à leur porte d’entrée ou éventuellement dans un point de retrait à proximité du client. En plus d’une garantie “satisfait ou remboursé” de 21 jours, tous les véhicules sont accompagnés d’une garantie d’un an."

Création d’emplois

Annoncée l’été dernier, la création du centre de production de Ghislenghien "fait partie intégrante de la stratégie de rentabilité du groupe".

"Le centre de production d’Autohero ajoutera jusqu’à 18 500 voitures par an à pleine capacité (NDLR : pour 132 000 véhicules à l’échelle du groupe) . Il est étroitement lié à la majorité des agences d’achat Auto1 en Belgique, permettant des itinéraires logistiques efficaces. Le groupe Auto1 prévoit de créer plus de 200 nouveaux emplois pour les spécialistes automobiles à différentes étapes de la production. Les étapes comprennent le contrôle de la qualité, le reconditionnement, le nettoyage, ainsi que la capture de photos et de vidéos pour assurer une excellente qualité de la voiture." Notons que dans la demande de permis, on estime à 10 le personnel administratif et à 108 le personnel de production.

Partenariat avec Gefco

La demande de permis porte sur un atelier avec un car-wash, une station d’épuration, une cabine de peinture, un atelier d’entretien et/ou réparation de véhicules, des dépôts de déchets, de gaz en bonbonnes et de "substances dangereuses", l’ensemble étant enclavé dans le site de Gefco.

Les ateliers seront ouverts de 6h à 22h du lundi au samedi.

Autohero a conclu un partenariat avec Gefco, pour le transport des voitures. "L’acheminement des véhicules à remettre à neuf est assuré par la société Gefco qui en assure également le stockage au sein de son site ; ce charroi sera compris dans les activités actuelles de Gefco. (...) La livraison des véhicules remis à neuf au client final est assurée par Autohero avec ses propres camions de livraison (maximum 18 000 allées et venues de camions par an, du lundi au samedi)."