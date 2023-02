Immondices : rappel (à l’ordre) à Ath

"Pour rappel, le jour de collecte des sacs jaunes en centre-ville est le mardi" précise-t-on.

"Vous pouvez donc sortir vos sacs-poubelles tout-venant (jaunes) à partir du lundi soir 20h jusqu’au passage du camion de ramassage le mardi matin."

"Le but de ce courrier est de sensibiliser chacun pour ne plus reproduire cette incivilité" lit-on encore. "Le cas échéant, les équipes des agents et gardiens de la paix constatateurs habilités à sanctionner te non-respect du règlement général de police seront amenées à sanctionner les contrevenants. Nous vous demandons de respecter les jours de collecte tant pour les sacs jaunes que les PMC et les papiers et cartons."

Les autorités communales effectuent ensuite quelques "rappels utiles", notamment quant au poids des sacs (15 kg) ou aux modalités de fermeture.

"Les déchets ménagers et déchets ménagers assimilés sont impérativement placés à l’intérieur de sacs réglementaires de collecte prévus."

"Les sacs ne pourront pas contenir des déchets susceptibles de blesser le personnel de manutention. Les objets coupants et pointus seront emballés spécialement avant d’être incorporés aux sacs."

"Le dépôt ne peut se faire ni devant la maison ou la propriété voisine, ni au pied des arbres d’alignement, ni autour du mobilier urbain (poubelles, bancs), ni au pied des bulles à verre, vêtements ou points d’apport volontaire."

"L’usager prendra également toutes les précautions de rigueur compte tenu des circonstances et des prévisions météorologiques. Si pour quelques raisons que ce soit (neige, verglas, grève...), le ramassage n’a pas été effectué, les récipients de collecte et d’une manière générale les déchets non enlevés le jour de la collecte doivent être rentrés par les personnes les ayant déposés et ce, le jour même à 20h au plus tard."