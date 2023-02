"Pourquoi d’infidélité? Simplement pour permettre aux amoureux de papillonner chez différents commerçants afin de partir à la conquête de leurs plus beaux présents" indique-t-on à l’ADL.

"Cette carte de fidélité infidèle, permettra de recevoir de la part des commerçants une offre, un petit cadeau, une réduction, etc."

"On ne badine pas avec l’amour, mais on peut jouer avec l’humour, c’est pourquoi “un fidèle athois” appréciera, on l’espère, notre action Saint-Valentin 2023."

L’ADL propose également de déposer les "cartes d’infidélité" complétées, dans une urne à l’accueil du centre administratif communal ou à la bibliothèque afin de gagner un prix par tirage au sort.

Les illustrations sur les cartes ont été réalisées par Jérémy Moriau. Elles sont au nombre de quatre.

"Comment fonctionne votre carte d’infidélité: complétez-la auprès des commerçants situés dans la Cité des Géants (les villages compris). Chaque commerçant ne peut apparaître qu’une seule fois par carte. Chaque commerçant participant propose une offre et remplit la case “offre” à côté de la case du nom de son commerce."

Une fois la carte remplie, il existe deux possibilités.

" Vous pouvez choisir quelle offre vous préférez. Vous pourrez retourner alors dans le commerce dont l’offre vous plaît le plus pour en profiter.

Ou bien vous pouvez aller la déposer dans une urne située au centre administratif ou à la bibliothèque, jusqu’au 16 février. "

Les cartes devront être complétées (côté illustration: indiquer son nom et son prénom et un numéro de téléphone).

"Le but de cette action vise à amener la clientèle à effectuer ses achats dans Ath et ses villages lors de la Saint-Valentin" souligne Nathalie Laurent (MR), échevine ayant en charge le commerce. "Le client passera d’un commerce à l’autre avec cette carte afin de récolter les différentes offres."

068/68.11.30 ; adl@ath.be