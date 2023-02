Où aménager les terrains de foot de la JS Meslin ?

M. Vignoble estime en effet que l’emplacement est dangereux notamment pour les jeunes qui vont aller pratiquer leur sport à bicyclette notamment (traversée de la chaussée, le soir, etc). "De plus, on va s’approprier de bonnes terres agricoles et il va falloir décaisser de nombreux mètres cubes de terre pour avoir accès à un parking."

L’élu aurait trouvé plus judicieux de mener ce projet sur le site de "La Couturelle". "C’est pour moi le choix du bon sens. Certes, il faudrait prendre son bâton de pèlerin pour envisager/négocier des échanges de terrains à adosser à la salle de sport, mais cela éloignerait les terrains de football des habitations, rassurerait les riverains et présenterait de nombreux avantages inexistants dans l’autre projet à la chaussée de Bruxelles."

Raymond Vignoble se défend de vouloir discréditer les travaux du Collège et de l’échevin des Sports, "mais de faire prendre conscience que mon avis reflète ce que pense la majorité des Meslinois".

Pour le bourgmestre, il est un peu prématuré d’évoquer ce projet partiellement et de cette manière. "Idéalement, il faudrait venir en commission avec les différentes propositions", une chose qui sera faite assure Bruno Lefebvre. "On a mis à l’étude la situation car cela fait quinze ans que l’on promet au club de foot de Meslin d’avoir ses propres terrains et nous espérons donc trouver une solution."

Plusieurs projets ont été établis par l’intercommunale et "le terrain de la Couturelle est loin de faire l’unanimité", a expliqué le bourgmestre. "D’abord parce que la majorité précédente a vendu une partie de ces terrains ce qui rend les choses compliquées et ensuite car la qualité du sol est très mauvaise et humide. Si l’on chiffre les travaux qu’il faudrait faire pour élaborer le projet de la Couturelle – qui sur le fond n’est pas le plus mauvais, je vous l’accorde – on est sur des montants astronomiques de l’ordre de 2,5 millions d’euros."

Bruno Lefebvre a expliqué que d’autres projets avaient été mis sur la table: celui de la chaussée de Bruxelles, mais aussi deux autres ; un au Stoquoi et un second à la limite de Meslin et Isières. "Tous les travaux à effectuer ont été intégrés, évalués et chiffrés et c’est sur cette base que nous avons tendance à nous diriger vers les terrains de la chaussée de Bruxelles. Mais il faudra encore en discuter en temps voulu en commission."