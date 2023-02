Un travail de fond contre les inondations à Ath

"Dans ce contexte, diverses initiatives ont été entreprises en interne, mais également avec des organismes externes (GISER) afin d’identifier l’origine des problèmes", a précisé le bourgmestre Bruno Lefebvre. "Un diagnostic des points noirs du territoire communal a donc été réalisé. Certaines zones doivent faire l’objet d’une étude approfondie."

Des études complémentaires

Suite à ce diagnostic, les conseillers communaux ont été invités à approuver le cahier des charges relatif au marché "Aménagement de zones de rétention d‘eau". "Le marché global estimé de cette démarche s’élève à 32 000 € hors TVA."

Si le point a été voté à l’unanimité, des précisions sur ce sujet ont été apportées par Florent Van Grootenbrulle, échevin des Travaux. Après avoir rappelé l’historique du dossier, il a développé les zones qui doivent encore faire l’objet d’études approfondies "afin de limiter l’impact qu’ont eu les dernières intempéries sur l’entité".

"Le marché est divisé en lots et concerne le chemin de la Justice à Lanquesaint sur deux zones, le chemin du Breucq et du Renardeau toujours à Lanquesaint, le chemin Naghin à Gibecq, la rue du Trieu Périlleux à Ath, la rue Robert Delange à cheval sur Irchonwelz et Villers-Saint-Amand, la rue de la Brasserie à Ligne, les rues de la Commune et de Soignies à Arbre et le chemin de la Plaquerie à Isières."

L’échevin socialiste a profité de son intervention pour informer l’assemblée et les citoyens que d’autres problématiques liées à des inondations ou des coulées boueuses sont en cours de traitement. Il a cité les dossiers de la rue des Frères à Ormeignies, un souci au boulevard du Château à Ath, la rue Edgard Wademant et la zone du "Batrou" à Moulbaix, le chemin de Pidebecq à Ostiches, le rieu d’Ardenne à Rebaix et la Blanche à Mainvault.

"J’en profite pour rappeler qu’une zone d’immersion temporaire a déjà été créée entre les villages de Gibecq et Ghislenghien et qu’une autre concernant le Robier à Rebaix est en cours de création ; les travaux avancent bien. Enfin, des aménagements ont été réalisés en collaboration avec les services provinciaux, à Maffle le long du rieu de la Presse."

En parallèle, un budget communal va être débloqué pour traiter divers bassins d’orage sur Ghislenghien, Moulbaix, Ligne et Meslin.

Des solutions globales

Marc Diviver (LA), qui s’était inquiété de la situation le long de la Blanche à Mainvault, a souligné qu’ils attendaient les résultats de l’étude en cours, tandis que Bruno Montanari (LA) s’est intéressé au cas de la rue des Frères à Ormeignies où un agriculteur aurait émis d’intéressantes pistes de solutions. Les autorités ont effectivement eu un contact avec ce citoyen "très proactif", mais il semblerait que cette piste ne réponde pas de manière globale à la problématique ; l’échevin et ses équipes préfèrent dès lors se pencher sur une solution plus générale.

De son côté, Pascale Nouls (LA) a déploré le fait qu’il faille toujours externaliser afin de trouver des solutions, ce qui augmente largement les coûts. Malgré les compétences des agents en interne, le maïeur a souligné qu’il s’agissait ici de dossiers sensibles pouvant avoir de larges répercussions ailleurs et qu’il était dès lors essentiel de mener des études plus globales.

Esther Ingbire (Écolo) a, quant à elle, formulé le vœu que les autorités soient attentives à ces problématiques lors de demandes de constructions sur le territoire et espère que ces zones de rétention permettront de faire face aux intempéries tout en permettant de limiter l’isolement des citoyens lors d’inondations.

Enfin, Philippe Duvivier a rappelé la mise en vigueur de la nouvelle politique agricole commune (PAC) depuis le 1er janvier, obligeant les agriculteurs à être encore plus vigilants sur ce point. "C’est ensemble que nous y arriverons !", a conclu le conseiller d’opposition.