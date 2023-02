De nombreux géants ont dansé pour fêter le début de la saison des géants. Ils étaient plus de vingt, venus de la région montoise, mais également d'Ath, Bouvignies, Ostiches, Lessines, Soignies, Petit-Enghien, Herseaux, Gembloux, Bruxelles, ou encore de Rupelmonde.

D'Ath à Mons

Bruno Lefebvre, le bourgmestre d'Ath, et les autorités communales de la cité des géants ont été chaleureusement accueillis par Nicolas Martin, le bourgmestre de Mons. De nombreux fidèles du rendez-vous annuel de la Maison des Géants ont répondu à l'invitation et ont fait le déplacement dans la cité du Doudou.

Bruno Lefebvre lance d'ores et déjà l'invitation pour l'année prochaine. "Le chantier de réaménagement de la Maison des Géants a connu quelques imprévus, mais les travaux continuent et nous espérons pouvoir vous accueillir la prochaine fois au sein du nouveau site de la Maison des Géants", assure-t-il.

Par ailleurs, cette présentation à Mons était également l'occasion pour l'association Patrimoine et Traditions de Messines de donner le coup d'envoi des 400 ans de la ducasse de Messines, qui devait déjà avoir lieu en 2020. Une série d'événements sont prévus, dont un rassemblement d'une cinquantaine de géants, le 13 mai prochain.

"De plus, le cinquantième anniversaire du jumelage entre le faubourg de Mons (Ath) et le quartier de Messines (Mons) sera célébré à cette occasion", annonce Arthur Quévy, président de l'ASBL Patrimoine et Traditions de Messines.

Plus de 190 dates

Le "calendrier des géants" a été créé en 1997 à l'initiative de l'association régionale La Ronde des Géants. La Maison des Géants y collabore et co-édite le document depuis 2003. Celui-ci est publié gratuitement grâce au soutien de la Province de Hainaut.

Ce "calendrier des géants" 2023 a été conçu par une équipe de quatre jeunes passionnés du monde des géants, deux Français et deux Belges. "Cette année, 190 dates de sorties de géants sont collectées. Le calendrier couvre toute la Belgique, mais aussi la France, dont principalement les Hauts de France", indique Murphy Smets, président du comité de rédaction du calendrier.

En plus des dates, cette brochure contient des pages rédactionnelles.

"Le thème de cette édition est basé sur la famille. D'une part, parce que les géants ont eux aussi une vie de famille, mais aussi en clin d'œil aux animateurs et membres d'associations qui forment en quelque sorte une famille autour de leur(s) géant(s)".

"Ce calendrier sert à suivre au fil de l'année tout ce qui se passe en matière de géants, souligne Jean-Pierre Ducastelle, président de l'Office de Tourisme d'Ath. Cela concerne énormément de manifestations et ce document est utile et précieux en ce sens, afin de pouvoir suivre et consulter toutes ces activités."

Le "calendrier des géants" est disponible gratuitement à l'Office de Tourisme d'Ath, qui a temporairement déménagé à la rue de Nazareth n°2 (site de l'Espace gallo-romain). Il peut être envoyé par la poste sur demande.

Infos: office.de.tourisme@ath.be ou 068/68.13.00