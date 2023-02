Insécurité grandissante au centre-ville d'Ath ?

Après avoir souligné le fait que le conseiller n’avait pas assisté à l’ensemble de la réunion, le bourgmestre Bruno Lefebvre s’est voulu rassurant. "Si vous étiez resté, vous auriez pu voir que la réunion s’était fort bien passée et que nous avions pu échanger de manière constructive avec les commerçants."

Le maïeur reconnaît effectivement que les commerçants ont des remarques. "Nous les avons entendues et nous allons tenter de les intégrer à nos réflexions actuelles et futures. Je pense par exemple à l’utilisation du ticket deux heures plutôt que du disque bleu, les zones de déchargement à mettre en œuvre dans la rue aux Gâdes, le non-respect d’une série de choses qui existent aujourd’hui, la demande d’emplacements de parking plus larges à la rue Ernest Cambier et le démontage des terrasses en bois, la fermeture du centre-ville lors de certaines festivités le dimanche plutôt que le samedi pour éviter de nuire au commerce ou encore la communication plus développée par rapport à l’usage du 4411." Des échanges tout à fait cordiaux comme a tenu à le préciser Bruno Lefebvre.

"Un des acteurs a effectivement abordé la question des vols au centre-ville et tenté de comparer Ath à Chicago, mais cela n’a duré que quelques secondes vu que tout le monde lui a bien fait comprendre que ce n’était pas du tout le cas. Nous avons aujourd’hui objectivé deux ou trois vols pour lesquels les auteurs ont été immédiatement interceptés."

Frédéric Pettiaux, commissaire divisionnaire de la police d’Ath a d’ailleurs tenu à souligner le fait que les auteurs n’étaient pas des locaux, mais "des gens de passage". Par ailleurs, le chef de corps a promis que tous les chiffres seraient bientôt présentés en commission suite au conseil zonal de sécurité qui s’est tenu ce lundi. "En ce qui concerne les commerces et les chantiers, je peux vous dire que l’on en est exactement au même nombre de faits que l’an dernier. C’est donc bien le sentiment d’insécurité qui est en augmentation et non le nombre de vols. C’est un constat général pour toute la Wallonie et Ath n’est pas épargnée. Ce sentiment, on peut comprendre qu’il existe. On doit essayer d’y travailler, notamment grâce à la communication." Les autorités ont aussi tenu à préciser que, lors des périodes de soldes ou des fêtes de fin d’année, alors que les caisses des commerces sont plus garnies, les services de police sont accrus et ce, malgré le fait que la police athoise n’ait pu compter cette année sur les renforts de la police fédérale pour cette sécurisation.