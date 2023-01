Journée de valorisation de l'accueil extrascolaire à Ath

Depuis 2003, l’organisation de ce type d’accueil est réglementée par un décret qui a pour but de cadrer les choses et garantir des structures de qualité à tous les enfants. Cela passe par des directives en termes de participation financière des parents, de formation du personnel, d’infrastructure et de projet pédagogique. Pourtant, sur le terrain, les professionnels sont rarement considérés comme de réels acteurs de l’éducation des enfants qui leur sont confiés. Bon nombre d’entre eux ne disposent pas d’un réel statut de travailleur (contrat de travail) et prestent à des horaires coupés sur plusieurs sites. Cerise sur le gâteau, leur échelle de traitement fait bien souvent partie des plus bas salaires.

Un subventionnement de l’ONE est pourtant prévu pour les structures reconnues et agréées. Mais à raison de 0,60 € par enfant et par jour, pour couvrir les frais de personnel et de matériel, les pouvoirs organisateurs ne sont pas aidés.

Certains, comme la commune d’Ath, n’hésitent pas, afin de proposer un accueil de qualité à tous les enfants qui fréquentent ses écoles, à professionnaliser son équipe. Cela va de pair avec une formation spécifique pour le personnel mais également avec un contrat de travail en bonne et due forme et un salaire qui respecte les barèmes du secteur.

Ainsi, ce 24 janvier, la CSC Services publics a participé à la journée "extrasCOOL" mise en œuvre par la plateforme de valorisation de l’accueil extrascolaire. Ce rendez-vous annuel vise à assurer la visibilité de ce secteur en manque de reconnaissance. Parce qu’un accueil extrascolaire de qualité est un droit pour chaque enfant, les échanges lors de la rencontre à l’école de Meslin ont encore démontré qu’une réforme en profondeur du système et la revalorisation du secteur sont essentielles.