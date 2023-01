Un concert de Nouvel An solidaire pour l'Académie de musique d'Ath

"Cette année, nous avons choisi de soutenir le Relais pour la Vie", précise Tangy Catoire, le directeur de l’Académie athoise. "Notre volonté est de sensibiliser nos élèves, afin qu’ils se rendent compte de ce qu’ils ont et de ce qu’ils peuvent faire, contrairement à d’autres qui n’ont pas toujours cette chance." Les Relais pour la Vie sont des mouvements de solidarité qui œuvrent en faveur des "battants", c’est-à-dire, des personnes atteintes ou guéries du cancer et qui, via des actions, récoltent des fonds pour la Fondation contre le cancer.

Une centaine de musiciens sur scène

Ce concert sonne comme l’aboutissement d’un travail de toute l’année pour la centaine d’élèves qui monteront sur scène, ce samedi 21 janvier. Le show est traditionnellement divisé en deux parties.

Durant la première, une discipline de l’établissement sera mise à l’honneur. "Nous avons décidé de présenter les cuivres et les percussions cette année ", ajoute le directeur, qui dirigera quant à lui le Gala de l’Académie, le 25 mars prochain, qui met en scène les lauréats de l’établissement, accompagné de l’orchestre symphonique, et renforcé par quelques musiciens professionnels. "C’est un petit défi que nous voulions relever. Les classes de trompette, trombone, tubas et percussions joueront des morceaux ensemble ou séparément ; ceux-ci étant écrit spécialement pour ces instruments. "

Ensuite, c’est l’ensemble instrumental de l’Académie, soit une soixantaine de musiciens, qui présenteront plusieurs morceaux sous la direction de Cédric Degouis.

Au niveau du registre abordé, le public doit s’attendre à un style très large, "mais surtout festif, vu l’occasion ". "Les élèves joueront des morceaux très classiques, mais aussi jazzy, contemporains, ponctués d’un peu de variété française. Il y en aura pour tous les goûts."

Le concert de Nouvel An de l’Académie de musique se déroule le samedi 21 janvier à 20h au Palace.

Infos et réservations: PAF: 5€ (reversés au Relais pour la Vie) ; Palace au 068 68 19 99