La chapelle du Bois-Hellin (Mainvault) : le centenaire fêté toute l'année

C’est au mois de janvier 2020 que le comité du centenaire de la chapelle du Bois-Hellin s’est constitué dans le but de "mettre la chapelle à l’honneur, dans le cadre de ses 100 ans, prévus en 2023". Malheureusement, le groupe de six personnes a été freiné dans son élan à cause de la crise du Covid-19, mais il est quand même parvenu à mettre la chapelle en lumière grâce à plusieurs activités organisées en plein air.