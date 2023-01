Yanick Doyen est le nouveau directeur musical de la fanfare d'ormeignies

Sa carrière professionnelle de musicien s’est déroulée en majeure partie au sein de musiques militaires telles les Chasseurs Ardennais à Arlon, la Marine à Ostende et la Force Aérienne à Beauvechain de même aussi qu’à la Musique de la Gendarmerie à Bruxelles (1987-1995).

Retraité de la Défense depuis le 1er avril 2019, il dirige depuis mai 2008 l’Union Musicale de Petit-Dour et depuis août 2021 l’harmonie "Music’All" de Havré. Ce qui ne l’empêchera pas de s’adonner entièrement à sa nouvelle direction artistique à Ormeignies dès la reprise des répétitions hebdomadaires prévue le 7 février prochain. Et comme devait si bien le faire remarquer Olivier Bohème, le président de la société musicale ormeignienne: "Avec son parcours conséquent autant qu’éloquent, notre nouveau chef m’apparaît pragmatique, abordable et flexible, prêt à s’investir pour notre fanfare en espérant qu’il apportera un nouveau souffle à notre société".