Conteneurs maritimes pour du stockage à Ath : pas de permis !

Constituée en juin 2022, la société Host Up (Mesvin) voulait aménager un "parc à conteneurs" sur un terrain sis entre la rue des Matelots, la route contournement (N7), le magasin Delhaize et des garages du clos de Coupi à Ath. Objectif: offrir ainsi des possibilités de stockage à des petites entreprises ou des particuliers. Il était question de placer une cinquantaine de conteneurs maritimes avec un parking de seize emplacements et une zone végétalisée.