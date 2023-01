"L'herbioristerie" d'Ath accompagne le bien-être des personnes grâce aux plantes

« Aider les personnes à se sentir mieux»

En tant qu’herboristes diplômés, Aude et Jérémie mettent un point d’honneur à accompagner leurs clients dans leur bien-être physique, psychologique ou émotionnel à l’aide des plantes, mais aussi des huiles essentielles ou encore des compléments alimentaires. "Notre volonté est d’aider les personnes à aller mieux ", ajoute Aude. "Je ne suis pas là pour vendre des gélules. J’essaie de comprendre quelle est la cause du problème rencontré par la personne. J’ai l’impression d’avoir fait mon travail lorsque le client repart avec des clés par rapport à ce qu’il ressent." L’herboriste propose également des soins énergétiques de type reiki et chamaniques qui complètent la médecine allopathique. "Je propose également des formations en herboristerie, mais aussi des stages pour enfants durant les vacances où les plus jeunes s’ouvrent au monde des plantes de manière ludique."

Le couple a plusieurs projets pour 2023. Il compte assister à tous les marchés médiévaux de Belgique et du Nord de la France au volant de leur herboristerie ambulante. Aussi, sur leur terrain, à Arbre – où une forêt, un jardin médicinal didactique et un verger permacole sont en train de sortir de terre – Aude et Jérémie entendent créer un potager partagé, ouvert à tous, dans le but de "créer du lien". "Nous aimerions également créer un jardin médicinal de production, pour avoir notre propre production de plantes, car l’herboristerie est malheureusement mise à mal dans notre pays. " Enfin, en tant qu’apicultrice, Aude aimerait créer sa ruche partagée. "L’humain est au cœur de nos préoccupations: je dis souvent que nous sommes de très mauvais commerçants car nous ne vendons jamais le produit le plus cher, mais celui qui va convenir. "

Infos: L’herbioristerie traditionnelle ; www.herbioristerie.be