Ce projet est mené conjointement par l’équipe Alim’Ath et les producteurs de la région. "C’est un prolongement du marché des producteurs locaux, qui met à disposition davantage de produits locaux sur le territoire", précise À la bon’heure locale. "D’autres drives ou points de collecte existent déjà sur le territoire et sont un véritable succès, il n’en manquait qu’un en centre-ville. C’est chose faite: À la bon’heure locale est arrivé depuis le mois d’octobre."

Ce comptoir de producteurs locaux poursuit plusieurs objectifs: renforcer le lien entre les producteurs et les consommateurs, consommer des produits plus savoureux et de qualité, mieux préserver l’environnement et garantir un juste prix au consommateur et au producteur.

Comment cela fonctionne ?

La distribution est organisée chaque premier vendredi du mois sur le parking de l’institut technique libre (boulevard du Château), entre 17 h 30 et 19 h. Les commandes peuvent être passées via une plateforme de vente en ligne ( https ://openfoodnetwork.be), du vendredi au mardi qui précède le retrait.

Parmi les producteurs participants: La bergerie des collines, la ferme de Foucaumont, la Cense du moulin, les gourmandises de Kathy Miniz, Happy Curry ou encore Ice m’houtaing…

La prochaine distribution est prévue le vendredi 3 février.

Infos: À la bon’heure locale sur Facebook