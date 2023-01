Si les organisateurs du "Ath Roller Christmas" – Timour Malengreaux, Jean-Julien Carlier et Nicolas Scieur – ont opté cette année pour l’installation d’une piste de roller, c’est notamment pour des raisons écologiques. La configuration des aménagements a également été totalement revue: la piste de roller s’est installée autour du sapin de Noël, face à un chapiteau qui tournait le dos à la rue du Moulin et autour duquel, des chalets étaient positionnés en enfilade. "Cette configuration avait pour objectif de laisser davantage de place pour le parking, afin de ne pas priver les commerçants de leur clientèle en cette fin d’année", précisait Timour Malengreaux, l’un des initiateurs du projet. "L’objectif de notre initiative étant, en effet, de drainer un maximum de monde en ville." Et cet objectif a été plus que rempli, selon l’organisateur. "Cette organisation survient après deux années de crise sanitaire ; c’est en quelque sorte une reprise générale des activités. Nous ignorions comment le public allait réagir, qui plus est avec la crise énergétique qui s’abat désormais aussi sur nous. Les mois d’octobre et novembre ont été très calmes en termes de fréquentation en ville: il n’y avait pas un chat, ce qui nous laissait présager le pire. Mais finalement, nous sommes très contents: les différentes activités organisées en fin d’année – la parade de Noël, la Vitrine de Noël… – ont attiré du monde, et donc un flux potentiel de clients pour les commerces et l’horeca. C’est déjà très satisfaisant. "

En ce qui concerne la piste de roller, celle-ci a également eu son petit succès: "Nous avons accueilli beaucoup d’enfants et reçu très peu de critiques négatives. En termes de fréquentation, il est clair que nous sommes loin des chiffres de la patinoire, mais nous avons respecté les différentes demandes formulées par rapport au projet. L’avantage de la piste de roller, comparé à la piste de luge par exemple, c’est que cela dure longtemps: les enfants peuvent s’amuser pendant que les parents partent faire un tour en ville ou vont boire un verre dans le chapiteau, qui a très bien fonctionné, avec autant de public que les précédentes années."

Des améliorations ?

La nouvelle configuration de la Grand-Place a majoritairement séduit, "à l’exception de quelques personnes évidemment". "Cette nouvelle édition était remplie de compromis et de conditions, donc on ne pouvait naturellement pas plaire à tout le monde." Petit bémol toutefois: le temps qui n’était pas toujours de la partie. "Étant donné que la piste entourait le sapin, nous ne pouvions pas la couvrir et la protéger des intempéries." Un débriefing est prévu avec les différents partenaires afin de faire le point. "Des évolutions seront sans doute envisagées au terme de notre entrevue, mais dans l’ensemble, au vu des différentes conditions imposées, nous sommes très contents du résultat. C’est une reprise post-Covid réussie."