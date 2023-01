L’élection Miss Ath, c’est terminé ?

L’Association des commerçants a annoncé qu’elle mettait l’élection Miss Ath "en pause pour le moment". "Cela fait déjà plusieurs années que notre association n’est pas en superforme", indique Nicolas Langhendries, le président de l’ACA. "La crise sanitaire en a malheureusement remis une couche. Il a fallu faire des choix parmi la dizaine d’activités que nous organisons durant l’année. " L’association ne s’en est jamais cachée: la soirée d’élection des Miss représente un coût important pour l’ASBL. "Miss Ath est une organisation de prestige, qui nous a toujours coûté financièrement, mais dont le but était de mettre en avant les jeunes filles de la région. De nos activités, cette dernière est celle qui correspond le moins avec notre but social, qui est de développer le commerce local. C’est une soirée qui a pris de plus en plus d’ampleur au fil des ans. " Initialement appelé "Miss foire" – car il débutait traditionnellement lors de la foire commerciale – l’événement a pris la dénomination "Miss Ath" en 1997 sous l’impulsion de Guy Spitaels. L’organisation de l’événement est passée "de mains en mains" années après années, et depuis 2019, Axelle Barbaix chapeautait la "Miss et sa dauphine". "Nous avons eu de la chance de pouvoir compter sur le bénévolat de chacun pour maintenir cette organisation sur les rails et toujours, en la tirant vers le haut."