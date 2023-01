La jeune troupe de théâtre musical est composée de treize danseurs de la région, coachés par deux artistes professionnels – Angélique Grard et Tom Godfroid – et accompagné par un troisième artiste accompli, Matthieu Meunier. "Au mois de février dernier, nous avons lancé des auditions, afin de constituer la troupe de danseurs", indique Christophe Godfroid, qui s’est occupé de l’écriture du script et de la mise en scène du spectacle musical. "Treize danseurs ont été recrutés, et, chapeautés par des artistes professionnels, ils ont créé le spectacle, qui s’apparente véritablement à du théâtre musical à la Broadway. En plus de la danse et du chant, le public doit en effet s’attendre à beaucoup de jeux: sur 1 h 45 de spectacle, plus de 50 minutes sont consacrées à la partie théâtrale. "

Si l’histoire du spectacle a été inspirée par les titres du roi de la pop, Michael Jackson, "The Way" n’est en rien une biographie du chanteur. "On pourrait comparer ce spectacle à Mamma Mia, mais avec des titres de Michael Jackson", poursuit Christophe Godfroid. "On y retrouve beaucoup d’humour et surtout énormément d’énergie. On y évoque l’histoire d’un amour universel au travers d’un couple. C’est un beau message d’amour que nous voulons faire passer, mais rempli d’humour aussi. Le public ne risque pas de s’ennuyer."

La troupe présentera son spectacle pour la première fois les 14 (20 h) et 15 janvier (14 h 30) à l’école Georges Roland, mais elle espère bien faire tourner le spectacle dans toute la Belgique, voire au-delà. "Nous avons d’ailleurs passé une audition pour présenter 20 minutes du show au parc Disneyland à Paris, que nous avons réussi avec brio. Notre troupe présentera donc un extrait du spectacle le 25 mars à Paris. C’est une grande fierté pour nous."

Infos et réservations: PAF: 25 €/adulte et 15 €/enfant (entre 5 et 12 ans) ; theway.musical@gmail.com