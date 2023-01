Noélie Lagneaux, étudiante de l'IPES Ath, est préselectionnée pour un concours du salon international de l'Agriculture à Paris

Le concours de jugement d’animaux par les jeunes consiste à évaluer les compétences des jeunes (15 à 25 ans) sur leur aptitude au pointage et à l’appréciation morphologique des animaux reproducteurs de l’espèce bovine, caprine, équine ou ovine. Sept candidats de l’IPES Ath et sept candidats de la Reid présélectionnés se sont affrontés sur une épreuve de pointage de la race laitière prim’holstein.

Sur base d’une cotation linéaire officielle de la vache réalisée par un agent technique de l’Agence wallonne de l’élevage, les élèves devaient se rapprocher le plus possible des réponses de référence. "Tout au long de l’épreuve, ils ont noté la vache selon certains critères morphologiques: l’observation du pis et la disposition des trayons, mais aussi l’inclinaison du bassin de l’animal, la disposition des pattes, l’angle du jarret de la vache qui sont autant d’éléments incontournables dans le cadre de l’insémination" note Monique Romain, professeur à l’IPES Ath.

« Quatre lauréats »

À l’issue de l’épreuve, quatre élèves se sont qualifiés pour participer au concours de jugement d’animaux par les jeunes. Noélie Lagneaux, étudiante en 7e professionnel élevage et gestion de troupeaux à l’IPES d’Ath, a été sélectionnée avec trois autres élèves de la Reid à Liège. L’épreuve finale se déroule à Paris, du 25 février au 5 mars. "À Paris, le concours portera sur une race viandeuse", poursuit le professeur. "Noélie Lagneaux de l’IPES Ath a déjà choisi de se concentrer sur la blonde d’Aquitaine et étudiera l’ensemble des critères de production. Nous nous associerons à un éleveur du Hainaut pour former l’ensemble de la classe et peut-être décrocher une belle place lors de la finale du concours."

Il y a quelques années, Nathalie Sarrazin, ancienne élève de l’IPES Ath, était dans le top 3 des lauréats. Cette récompense a été un réel tremplin et une reconnaissance dans son métier d’inséminatrice bovine.