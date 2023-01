« Imagé », une exposition sur l’univers de l’illustration jeunesse

À la ligne claire, à la gouache ou par ordinateur, le dessin se décline sous toutes ses formes et couleurs pour se mettre au service de l’imaginaire et du récit. Les cinq artistes, Loïc Gaume, Geoffrey Delinte, Rémy Benjamin, Noémie Favart et Léa Viana Ferreira, offrent aux petits et grands des images qui se lisent de 1001 manières.