Une borne pour tester son taux d’alcoolémie dans ce café d'Ath

À l’entrée du café La Régence, à Ath, une nouvelle borne a fait son apparition. Il ne s’agit pas d’un flipper, comme on pourrait s’y attendre dans un bar, mais bien d’une borne éthylotest. Le concept est simple: après avoir entré son âge et son genre dans l’automate, le client est invité à souffler dans une paille directement reliée à la machine. Celle-ci se charge alors d’évaluer le taux d’alcoolémie du fêtard. Le but de cette initiative, portée par la ministre wallonne de la Sécurité routière Valérie De Bue (MR), est de sensibiliser le public aux risques de l’alcool au volant. "La Région Wallonne cherchait un certain type de cafés pour participer et ça m’intéressait", explique Maxime Marlier, tenancier de La Régence. "Il fallait un endroit vivant, à ambiance, si possible avec une clientèle assez jeune." Si le taux d’alcoolémie de la personne testée est trop élevé, la borne affichera le temps d’attente nécessaire avant de pouvoir conduire.