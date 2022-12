Le Athois frappe sa moitié et tutoie la présidente du tribunal de Tournai… qui lui remonte les bretelles !

Une gifle, en réaction!

Raymond se met à tutoyer la présidente, qui s’énerve. "Vous ne me tutoyez pas !" Elle lui demande une explication sur les bleus relevés sur la victime. "Elle prend des médicaments pour son diabète et c’est à cause de ça. Si je lui ai mis une gifle, c’est en réaction parce qu’elle venait de me jeter un verre d’eau à la figure. On discutait, il faisait beau et je lui ai dit que les voisins étaient partis se promener. Elle s’est fâchée et m’a dit que je n’avais qu’à les rejoindre."

« Si ça ne va pas, partez! »

Raymond finit par avouer qu’il l’a frappée à l’aide d’une bouteille en plastique vide. "Elle me provoque depuis des années, mais elle revient à chaque fois."

Le ministère public parle d’aveux en demi-teinte : "Si ça ne va pas avec madame, partez ! Les conséquences de vos actes auraient pu être plus graves. Elle parle de plusieurs coups. J’allais requérir une suspension mais au vu de l’attitude du prévenu, je réclame 3 mois avec éventuellement un sursis".

Le prévenu a répété que sa femme avait envoyé une lettre au tribunal pour signifier qu’elle retirait sa plainte. Pas sûr que ça fasse effet sur la présidente...

Jugement le 23 janvier.