Un subside de 7 millions d'euros pour un nouveau pôle provincial agronomique

Un nouveau bâtiment à front de rue

Ce subside (le plus gros alloué en Wallonie picarde !) servira à la construction d’un nouveau pôle sur le site de la Sucrerie (en lieu et place des bâtiments de la Haute école Condorcet), qui regroupera toutes les compétences provinciales en matière d’agroalimentaire. Trois institutions actives dans la recherche et l’enseignement agroalimentaires y travailleront en parfaite collaboration: le département agrobioscience et chimie de la Haute école Condorcet, les services agricoles du CARAH/CREPA et les laboratoires de Hainaut Analyses.

"Depuis plus d’un siècle, à Ath, l’enseignement provincial, qu’il soit secondaire ou supérieur, est orienté vers l’enseignement agricole ", précise Laurent Paternostre, Inspecteur général Hainaut Analyses. "Le CARAH propose quant à lui des services aux agriculteurs en termes d’économie rurale ou d’expérimentation à la ferme. Enfin, le 3e acteur athois, c’est Hainaut Analyses, qui d’une certaine manière, est la régie qui regroupe les laboratoires de la Province de Hainaut. " Ces différents acteurs sont disséminés aux quatre coins de la Cité des Géants, mais aussi à Mons pour certains laboratoires de Hainaut Analyses. "Les étudiants de la Haute école Condorcet sont répartis sur trois sites: à Maffle, à Irchonwelz et dans un bâtiment de la rue de la Sucrerie, où sont également installés certains services agricoles du CARAH et des laboratoires de Hainaut Analyses. C’est à cet endroit que le nouveau bâtiment sera construit. " Les objectifs de ce projet sont évidents: renforcer les synergies, mutualiser les moyens humains et le matériel pour promouvoir le potentiel économique du secteur agricole et booster les potentialités de recherche et d’enseignement supérieur.

"Le projet a beaucoup de sens. Le département agrobiosciences et chimie de la Haute École Condorcet a le vent en poupe avec l’émergence de nouvelles filières liées au développement durable. Mais son évolution est rendue compliquée par une organisation sur plusieurs petits sites historiques. Les 650 étudiants seront rassemblés sur un campus unique, bien plus attractif, en connexion directe avec le centre urbain et le monde professionnel." Les laboratoires de Hainaut Analyses, dont le site montois est devenu trop énergivore et vétuste, renforceront cette plate-forme technologique et stratégique, avec l’arrivée d’environ 65 personnes en plus sur le site (90 à terme). "Les agents participeront avec leurs collègues du CREPA/CARAH et de Condorcet à un déploiement d’activités de haut niveau dans les domaines des analyses environnementales, agroalimentaires, agronomiques et biotechnologiques. "

« Des synergies et des économies »

Le subside alloué doit être dépensé pour la fin 2026 ; l’on pourrait dès lors voir un bâtiment sortir de terre d’ici quatre ans.

À terme, cette nouvelle construction permettra d’économiser jusqu’à 83% de l’énergie consommée actuellement sur les différents sites de Hainaut Analyses et de l’enseignement provincial. "Les 7 millions ne seront évidemment pas suffisants pour la construction globale du nouveau bâtiment ", ajoute Laurent Paternostre. "Pour un projet tel qu’il est prévu, l’enveloppe est plutôt de l’ordre des 20 millions d’€. D’autres bâtiments provinciaux, libérés grâce à la nouvelle construction, pourront sans doute être vendus pour réduire la facture. Au-delà de l’aspect financier, il est important de rappeler que ce nouveau bâtiment est surtou un projet de collaboration, de renforcement et de synergie entre les différents services. Le bâtiment n’est que la coquille: il y a, derrière cela, vraiment une volonté de développer l’activité agroalimentaire et agricole de Wallonie picarde et du Hainaut."